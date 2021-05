La Glickenhaus è finalmente pronta a fare il suo esordio fra le Hypercar del FIA World Endurance Championship.

Alla 8h di Portimão vedremo infatti la 007 LMH della scuderia tedesco-statunitense nelle mani di Romain Dumas, Richard Westbrook e Ryan Briscoe andare a giocarsela per la prima volta contro le due Toyota GR010 Hybrid e la Alpine A480 LMP1 nella prima categoria del Mondiale.

Ultimati i test e ottenuta l'omologazione, la Glickenhaus nella serata di martedì è stata anche preparata con la livrea bianco-rossa annunciata già da tempo tramite i disegni computerizzati pubblicati a mezzo stampa.

La 007 LMH sarà presente all'Algarve il weekend dell'11-13 giugno solo nell'esemplare #709, mentre la #708 debutterà a Monza in estate. Prima questo mezzo dovrà completare il test finale di 30 ore previsto e percorrerà alcuni km al Goodwood Festival of Speed, facendo anche un giro di pista prima della 24h del Nurburgring che andrà in scena la prossima settimana sul Nordschleife.