WEC | Ecco il BoP stabilito per la gara conclusiva in Bahrain

Peugeot ha ricevuto una sospensione del Balance of Performance in vista della gare conclusiva del FIA World Endurance Championship che si terrà in Bahrain il prossimo fine settimana.

Il peso minimo della Peugeot 9X8 Le Mans Hypercar è stato ridotto di 12 kg per la 8 Ore del Bahrain del 12 novembre, mentre la potenza massima consentita alla rivale Toyota GR010 Hybrid è stata ridotta di quattro chilowatt, ovvero 5,4 CV.

Le revisioni per il Bahrain rappresentano le prime modifiche all'equilibrio tra le Peugeot e le Toyota LMH dall'arrivo nel WEC della vettura francese in occasione del round di Monza a luglio. Queste vengono effettuate in base al sistema LMH BoP secondo i dati maturati in due gare del campionato che la 9X8 ha disputato in Italia e poi al Fuji, in Giappone, a settembre.

Il peso della Peugeot è sceso così da 1061 a 1049 kg, mentre la potenza massima della 9X8 rimane di 515 kW, ovvero 690 CV.

Le GR010 Toyota correranno di nuovo con un peso di 1053 kg, mentre la potenza massima scende da 513 a 509 kW.

Le modifiche per il Fuji - quando sia la 9X8 che la GR010 hanno abbassato il peso minimo di 18 kg rispetto a Monza - sono state apportate in relazione all'Alpine A480. Anche questa avrà un BoP rivisto per il Bahrain con la potenza massima del V8 Gibson aumentata di 4kW e così pari a 407kW, mentre il peso minimo rimane invariato a 952kg.

#36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson LMP1: Andre Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: Masahide Kamio

La nuova potenza dell'A480 fa seguito alla riduzione di 26 kW applicata al Fuji dopo la vittoria di Monza che ha consentito ai piloti della Alpine - Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Andre Negro - di prendere la leadership del campionato.

Adesso sono in vetta a pari merito con l'equipaggio Toyota composto da Sebastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, dopo aver concluso il Fuji al terzo posto.

I megajoule consentiti per ogni stint sono stati modificati per tutte e tre le auto che partecipano alla classe Hypercar in base alle modifiche di peso e potenza.

Il BoP in GTE Pro è stato modificato in quella che sarà l'ultima gara della classe nel WEC. Il peso di Ferrari, Chevrolet e Porsche rimane invariato, ma la Ferrari e la Chevrolet avranno una potenza ridotta rispetto al Fuji.

La curva di sovralimentazione della Ferrari 488 GTE Evo con turbocompressore è stata leggermente ridotta, mentre il V8 normalmente aspirato della Chevrolet Corvette C8.R avrà un limitatore d'aria di 0,4 mm di diametro.