WEC: ecco la 9X8, rivoluzionaria Hypercar Peugeot per Le Mans

Si chiama 9X8 ed è la Hypercar con cui Peugeot Sport farà il suo ritorno nel FIA World Endurance Championship nella stagione 2022 per dare l'assalto al successo assoluto, così come alla 24h di Le Mans.

La Casa del Leone ha finalmente tolto i veli al suo mezzo con cui sarà nuovamente protagonista nella massima serie dedicata ai prototipi, culmine di un percorso che in Francia hanno raccontanto a tappe da settembre ad oggi, e che da tutti in fase di presentazione è stata definita rivoluzionaria.

La sigla è stata scelta tenendo i numeri 9 e 8, che rappresentano la gamma Peugeot da sempre a livello di macchine da corsa e modelli di serie, uniti con la X che sta per trazione integrale tramite sistema ibrido.

Prima la presentazione dei bozzetti della macchina, avvenuta proprio nel weekend di Le Mans 2020, poi le ulteriori informazioni sul powertrain rivelate a metà dicembre, e successivamente i nomi dei sette piloti che fanno parte di questo progetto, ovvero Kevin Magnussen, Paul Di Resta, Jean-Éric Vergne, Loïc Duval, Gustavo Menezes e Mikkel Jensen, oltre alla riserva James Rossiter, i quali si divideranno nei due esemplari schierati.

La 9X8 sarà spinta dal propulsore Peugeot Hybrid4, ovvero una tecnologia ibrida che unisce un motore V6 biturbo da 2,6 litri da 500 kW (680 CV), collocato nella parte posteriore, ed uno elettrico da 200 kW fissato anteriormente.

A questo aggiungiamo che la batteria da 900V è stata sviluppata assieme a Saft (azienda filiale di Total) e collocata in un contenitore in carbonio all’interno della struttura monoscocca dell’auto, dietro il conducente e sotto il serbatoio di carburante.

Il cambio è sequenziale robotizzato a 7 rapporti, azionato elettronicamente tramite selettore al volante, e l'impianto frenante Brake by Wire, anch'esso gestito elettronicamente. Ligier Automotive si è invece occupata dell'aerodinamica.

"Quando ti dicono Hypercar e poi vedi questa macchina, direi che ti fai esattamente l'idea di ciò che significa questo termine", ha detto Magnussen.

"Non ha l'ala posteriore, è qualcosa di rivoluzionario e mai visto. Vincere Le Mans con questa macchina sarebbe veramente un capitolo unico della storia", ha aggiunto Vergne.

Ora non resta che attendere l'esordio in pista, specialmente per vedere il confronto con le già presenti Toyota e Glickenhaus, attualmente in azione nel WEC 2021, in attesa di vedere le Hypercar di Ferrari e ByKolles quando saranno pronte.

A queste nel 2023 si aggiungeranno anche le LMDh di Acura, Audi, Porsche e BMW, per quella che diventerà inevitabilmente la categoria motoristica più interessante e ricca di Costruttori in ottica futura.

La Peugeot 9X8 LMH sarà presente nel paddock di Monza per la 6h della prossima settimana.

PEUGEOT 9X8 – Scheda Tecnica

TIPO: Le Mans Hypercar (LMH)

LUNGHEZZA: 5.000mm

LARGHEZZA: 2.080mm

ALTEZZA: 1.180mm

PASSO: 3.045mm

POWERTRAIN: PEUGEOT HYBRID4 500KW (trazione integrale)

Trazione posteriore: 500kW (680CV), motore V6 Bi-Turbo 2,6 litri a 90° a benzina/combustione interna petrol internal combustion engine + trasmissione sequenziale a 7 marce

Trazione anteriore: moto-generatore elettrico da 200kW + single-speed reducer

Batteria: 900V disegnata da Peugeot Sport e TotalEnergies/Saft

Benzina e lubrificante: TotalEnergies

Peugeot Hypercar 9X8 1 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 2 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 3 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 4 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8 5 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, abitacolo 6 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, dettaglio 7 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, dettaglio 8 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, dettaglio 9 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, abitacolo 10 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, abitacolo 11 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, dettaglio 12 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, dettaglio 13 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, dettaglio 14 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, logo 15 / 16 Foto di: Peugeot Sport Peugeot Hypercar 9X8, volante 16 / 16 Foto di: Peugeot Sport