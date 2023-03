WEC | Delusione Porsche: "Dobbiamo spremere meglio la 963"

Una delle grandi delusioni della 1000 Miglia di Sebring è stata sicuramente la Porsche, all'esordio con la sua nuova LMDh nel FIA World Endurance Championship.

Dopo aver corso per la prima volta una gara alla 24h di Daytona dell'IMSA, le 963 gestite dal Team Penske si sono confrontate contro le rivali della Classe Hypercar, con risultati decisamente meno soddisfacenti.

Mentre a Daytona parte del risultato era stato deciso da problemi tecnici, a Sebring i prototipi #5 e #6 della Casa tedesca non hanno avuto guai tecnici particolari, ma il passo non è stato quello che avevano più o meno promesso nei test del Prologo.

In Qualifica non si è andati oltre il sesto e settimo tempo, mentre in gara ci sono state solo brevi battaglie iniziali contro la Cadillac, poi entrambi i mezzi hanno perso terreno dovendosi accontentare del quinto e sesto posto di categoria, alle spalle delle due Toyota, di Ferrari e appunto della V-Series.R.

Chiaramente non era questa prima uscita a poter determinare i reali valori in campo, ma chi torna a casa dalla Florida con qualcosa da rivedere è sicuramente il team tedesco-statunitense, che a Portimao è chiamato a fare un passo avanti per essere della partita.

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki Photo by: JEP / Motorsport Images

"In Qualifica è stato chiaro che ci mancava il passo e i tempi lo hanno confermato - ammette l'AD della squadra, Jonathan Diuguid - La cosa positiva è che la squadra ha lavorato bene, il ritmo di gara sembrava migliore sulla carta e dovevamo concentrarci sulla strategia e sull'evitare errori. Ci siamo riusciti e non abbiamo preso penalità, anche se qualche lieve inghippo si è verificato".

"Penso che sul passo abbiamo sofferto un po' troppo e dovremo lavorarci su, ma in generale è stata una buona giornata nella quale abbiamo portato a termine la gara con entrambe le vetture e tante cose da capire, in particolare sulla gestione gomme. Abbiamo raccolto dati preziosi in condizioni diverse che non avevamo prima dell'evento".

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki Photo by: JEP / Motorsport Images

Urs Kuratle, responsabile del programma LMDh, aggiunge: "Congratulazioni alla squadra! Hanno avuto una settimana estremamente difficile con il Prologo e i giorni di preparazione alle spalle, ma sono rimasti calmi durante la gara e non hanno commesso errori durante i pit-stop. Mi rende orgoglioso di averne fatto parte".

"Venendo alla pista, non siamo assolutamente soddisfatti delle nostre prestazioni. Il fatto è che non stiamo spremendo il massimo dalla nostra 963 e siamo convinti che la vettura sia migliore di quello che abbiamo mostrato. Un aspetto è la frenata, sappiamo per certo che dobbiamo migliorare in quell'area. Ma non possiamo ancora sfruttare l'intero pacchetto della vettura e questo vale soprattutto per le Qualifiche".

"Pensavamo che le nostre prestazioni in gara sarebbero state migliori, ma anche in questo caso abbiamo ancora del lavoro da fare. Con il quinto e il sesto posto, il risultato non è ancora quello desiderato. Tuttavia, è stato un buon inizio di una nuova era per noi nel WEC. Congratulazioni a Toyota, Ferrari e Cadillac. Con l'equipaggio qui presente recupereremo sicuramente terreno, la squadra ha un enorme potenziale. Abbiamo fiducia nei piloti e abbiamo i mezzi per recuperare".

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Nick Tandy, Mathieu Jaminet, Dane Cameron Photo by: JEP / Motorsport Images

Thomas Laudenbach, Vice Presidente di Porsche Motorsport, aggiunge: "L'intero team e i nostri piloti hanno fatto del loro meglio e hanno lottato fino alla fine. La nostra nuova squadra del FIA WEC merita un grande rispetto. Abbiamo fatto il massimo che potevamo con quello che avevamo e ci sono stati progressi significativi rispetto a Daytona".

"L'affidabilità delle nostre 963 non è stata un problema questo fine settimana. Tuttavia, è apparso evidente che dobbiamo ancora recuperare in molte aree. Rispetto alla concorrenza, ci mancano le prestazioni. Dobbiamo lavorare su questo aspetto in modo sistematico e intenso nelle prossime settimane".

#5 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Dane Cameron, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki Photo by: Porsche Motorsport

Christian Eifrig, responsabile tecnico del progetto, ha ammesso: "Siamo onesti, non abbiamo ottenuto il risultato in pista che speravamo, ma ci sono degli aspetti positivi: se si considerano i problemi di affidabilità di Daytona a gennaio e si confrontano con le 16 ore praticamente senza problemi di Sebring, si capisce che molto del nostro duro lavoro si è rivelato fruttuoso".

"Un altro aspetto positivo è che non c'è un problema importante che ostacola le nostre prestazioni, dobbiamo solo continuare a lavorare sulla vettura e sull'assetto, e capire come ottenere il massimo da essa. Con la 12h IMSA speriamo di raccogliere più esperienza e dati migliori che potremo portare in Europa per continuare il nostro programma di test in vista di Portimao e Long Beach".

Dalla pista, ecco il pensiero di Laurens Vanthoor dopo aver condotto la sua Porsche #6: "Non è stata una gara facile per noi. Inizialmente abbiamo cercato di lottare contro la Cadillac. A volte ha funzionato, ma alla fine erano troppo forti per noi. Al momento è il massimo che possiamo fare. Ora dobbiamo capire dove ci manca la velocità e lavorare sodo per migliorare".