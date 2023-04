WEC | Dalla Lana si ritira, Heart of Racing con la Aston da Spa

Il mitico Paul Dalla Lana ha scelto di interrompere qui la propria carriera agonistica nel FIA World Endurance Championship e a rappresentare la Aston Martin subentrerà la Heart of Racing.

Il veterano canadese aveva iscritto la Aston Martin #98 del suo team NorthWest AMR in Classe LMGTE AM anche per questa stagione, ma oggi è arrivata la comunicazione della scelta di appendere il casco al chiodo.

Al suo posto la Casa inglese ha scelto il team Heart of Racing cui fornire supporto a partire dalla 6h di Spa-Francorchamps del prossimo fine settimana, con la Vantage che verrà condotta da Ian James, Alex Riberas e Daniel Mancinelli.

Con l'iscrizione della compagine americana, protagonista dell'IMSA SportsCar Championship e Campione in carica in Classe GTD, termina per ora l'avventura nel Mondiale per Nicki Thiim ed Axcil Jefferies, che erano i compagni di Dalla Lana.

#98 Northwest AMR Aston Martin Vantage AMR LMGTE Am of Paul Dalla Lana, Nicki Thiim, David Pittard

"Correre per Aston Martin, gareggiare a Le Mans e vincere un titolo di Campione del Mondo è stata una delle avventure più belle della mia vita e mi ha regalato tanti ricordi che conserverò per il resto dei miei giorni - ha dichiarato il 57enne - Ma le corse prima o poi si sa che arrivano al punto di fermarsi e per me quel momento è arrivato da un po' di tempo".

"È diventato sempre più difficile trovare il tempo sufficiente per prepararsi e gareggiare ai massimi livelli; per lottare in un Mondiale bisogna essere in grado di dare il massimo. Ho avuto la fortuna di correre al fianco di grandi piloti e amici e di confrontarmi con i migliori della categoria a ruote coperte".

"Ho assistito alla crescita del WEC e ho potuto guidare le potenti V12, V8 e ora le V8 Vantage turbo in luoghi come Daytona, Sebring e Le Mans. È stata una corsa incredibile e sono molto grato di aver potuto fare tutto questo a bordo di una Aston Martin. Ringrazio tutti gli incredibili fan che sono venuti a vederci in questi anni e auguro ad Aston Martin buona fortuna per il futuro. Mi mancherà di sicuro!"

#23 Heart of Racing Team Aston Martin Vantage GT3: Ross Gunn, Alex Riberas

Ora tocca quindi alla Heart of Racing, che manterrà il #98 come numero della sua Vantage GTE nell'esordio in campionato e alla 24h di Le Mans di giugno.

"Da tempo avevamo l'ambizione di partecipare alla 24 Ore di Le Mans e al FIA WEC. Siamo fatti così e aggiungere questi impegni a ciò che abbiamo avuto la fortuna di ottenere negli altri programmi negli ultimi tre anni è un onore - ha dichiarato il team principal e pilota James - Correre le 24 Ore di Daytona e Le Mans cercando di fare doppietta è molto emozionante".

"Vorrei cogliere l'occasione per augurare a Paul ogni bene per il futuro e ringraziarlo per averci dato la possibilità di rilevare la sua iscrizione per il resto del 2023. Sarà un battesimo di fuoco a Spa, ma speriamo di continuare a portare avanti l'eredità di successo della #98 nel WEC".

#98 Northwest AMR Aston Martin Vantage AMR: Paul Dalla Lana, Axcil Jefferies, Nicki Thiim

Huw Tasker, responsabile del reparto corse clienti di Aston Martin Racing, ha aggiunto: "Quello che Paul ha raggiunto nella sua carriera con Aston Martin è semplicemente eccezionale. È un pilota leggendario di AMR e un Campione del Mondo, e ciò che ha raggiunto come pilota Bronze in oltre 10 anni di gare nel WEC sono incredibili. È improbabile che si ripeta qualcosa di simile".

"Vincere il 25% di tutte le gare disputate nel WEC è un record grandioso, e finire sul podio 37 volte è altrettanto sorprendente. Aston Martin ha un grande debito di gratitudine nei confronti di Paul e ci mancheranno la sua grinta e il suo indubbio spirito all'interno del garage. A nome di tutti noi lo ringraziamo facendogli le congratulazioni per la sua fantastica carriera, ci ha reso tutti orgogliosi".

"Vorremmo anche cogliere l'occasione per dare il benvenuto a Heart of Racing nel paddock del WEC. Il team sta facendo un lavoro stellare nell'IMSA da qualche tempo, come dimostrato chiaramente dalla vittoria a Daytona e dal titolo IMSA GTD, e abbiamo piena fiducia che possa crescere e svilupparsi per rispecchiare questi risultati di campionato a livello mondiale."