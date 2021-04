WEC: Dalla Lana chiama Farfus e Gomes in NorthWest AMR

Paul Dalla Lana ha ufficializzato il programma che lo vedrà impegnato ancora una volta nel FIA World Endurance Championship con il proprio team, denominato NorthWest AMR.

Dopo che la Aston Martin Racing ha ritirato le sue Vantage dalla Classe LMGTE Pro del Mondiale Endurance, il canadese ha visto scricchiolare il suo posto in LMGTE Am, dato che è sempre stato appoggiato dalla Casa madre.

Grazie agli sforzi compiuti, un accordo alla fine è stato raggiunto per avere sulla Vantage #98 i brasiliani Augusto Farfus (che aveva già preso parte alle gare di Spa-Francorchamps e Le Mans del 2020) e Marcos Gomes.

"Negli ultimi 9 anni ho raggiunto grandi successi con la Aston Martin Racing e il titolo 2017 conquistato in Bahrain è chiaramente stato il momento migliore", ha commentato Dalla Lana.

"Con Le Mans ho un conto in sospeso, però, quindi spero di poter fare come gli ufficiali nel 2017 trionfando su quella pista, dove oggi ci presenteremo con il miglior pacchetto per la nostra macchina".

