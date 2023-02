WEC | Costa e Scherer in LMP2 con Inter Europol Competition

La Inter Europol Competition ha ingaggiato Fabio Scherer ed Albert Costa per completare l'equipaggio della sua Oreca LMP2 con cui sarà al via del FIA World Endurance Championship nel 2023.

La squadra polacca ha ovviamente confermato il suo titolare Jakub 'Kuba' Śmiechowski al volante della 07-Gibson #34 giallo-verde e con lui ci saranno due ragazzi da seguire con interesse.

Scherer ha fatto bene in ELMS e sui prototipi in generale quando è stato chiamato a condurli in questi ultimi due anni, vincendo anche un paio di gare nel WEC, mentre per Costa è la prima esperienza dopo non aver ricevuto il rinnovo in Lamborghini Squadra Corse, dove ha ricoperto il ruolo di pilota GT per diversi anni fino al 2022.

"Sono davvero entusiasta del programma WEC ed è fantastico passare a questa serie dopo una stagione con il team nell'ELMS - ha dichiarato Scherer - L'anno scorso abbiamo fatto grandi miglioramenti come squadra, passando addirittura dalle retrovie alle prime posizioni a Spa Francorchamps".

"Abbiamo dimostrato di avere una buona velocità in macchina, migliorando sempre più e tutti hanno dato il massimo insieme. Quindi è fantastico rimanere con la squadra e penso che abbiamo ancora un grande potenziale da sfruttare".

"È emozionante e credo che saremo competitivi, quest'anno lotteremo per il podio e sfrutteremo al meglio lo slancio acquisito nel 2022. Questo è l'obiettivo".

#34 Inter Europol Competition Oreca 07 - Gibson LMP2: Jakub Smiechowski, Alex Brundle, Esteban Gutierrez Photo by: JEP / Motorsport Images

Costa ha aggiunto: "Per me questo è un passo fantastico, correre nel FIA WEC con Inter Europol Competition e su una LMP2 è un sogno che diventa realtà! Da quando ho iniziato a gareggiare la mia ambizione è sempre stata quella di salire sui prototipi, quindi non vedo l'ora di iniziare, di imparare il più possibile e di godermi questo capitolo della mia vita. Ringrazio il team per avermi dato questa opportunità e farò del mio meglio per ripagare la fiducia che hanno riposto in me!".

Il team principal, Sascha Fassbender, chiosa: "È la nostra terza stagione nel WEC come squadra e anche per Kuba. Abbiamo lavorato molto durante l'inverno per prepararci al 2023 e abbiamo due nuovi piloti, Fabio ed Albert. Siamo molto contenti di averli come coppia e siamo felici per Albert in questo nuovo capitolo della sua carriera coi prototipi".

"È bello anche continuare il lavoro con Fabio, che ha guidato per noi nell'ELMS l'anno scorso; contribuirà a rendere grande la nostra terza annata nel WEC, la nostra ultima in LMP2. Vogliamo salire sul podio e vincere qualche gara!".