WEC | Corvette vince al risparmio: "Pit-Stop Ferrari inaspettato"

Vince il risparmio alla 6h di Monza. Ma non è uno spot pubblicitario di supermercati, bensì ciò che è accaduto alla Corvette Racing in Classe LMGTE PRO.

Per la prima volta la Chevrolet C8.R preparata dalla Pratt&Miller è riuscita ad aggiudicarsi una gara del FIA World Endurance Championship, grazie all'ottima prestazione fornita dal duo Tommy Milner/Nick Tandy.

Sembrava che la Ferrari potesse festeggiare la doppietta, ma prima la 488 #51 è scivolata indietro a causa di uno Stop&Go e poi con la gemella #52 ha dovuto effettuare una sosta d'emergenza per rabboccare benzina a 2 giri dal termine, il che ha spalancato la strada del primato alla Corvette.

Come le Rosse della AF Corse, anche altri concorrenti si sono ritrovati quasi a secco dovendo imbarcare carburante per portare a termine la corsa, mentre la macchina gialla #64 aveva abbastanza litri per giungere indisturbata sotto la bandiera a scacchi.

Un successo del tutto inaspettato che ha lasciato di stucco non solo i tifosi e i protagonisti, ma anche gli stessi vincitori che tutto avrebbero pensato tranne un problema del genere alle Ferrari.

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R di Tommy Milner, Nick Tandy Photo by: Paolo Belletti

"Non posso crederci! Le Ferrari sembravano avere un giro di vantaggio rispetto a noi come consumo di carburante, quando Nick è salito in macchina per il finale ho visto la quantità di benzina imbarcata dal team e mi sembrava impossibile che potesse farcela", ha detto Milner.

"Gli è stato detto di spingere per colmare il divario, per cui non pareva possibile arrivare al traguardo senza fermarsi. Invece c'è riuscito per un pelo, grazie alla pressione che abbiamo messo alla Ferrari all'inizio dell'ultimo stint, dove ha dovuto spingere per difendersi".

"Si vedeva dai volti dei ragazzi del team sotto il podio quanto fosse inaspettata questa vittoria. All'inizio della gara avevamo capito che il podio era possibile. Ma visto il ritmo delle Ferrari, che in almeno un'occasione hanno fatto un giro in più di noi mentre cercavamo di risparmiare carburante, avevamo cominciato a pensare che il secondo posto sarebbe stato un successo".

"Per me è davvero speciale, sono venuto a Monza per la prima volta. È una pista su cui ho sempre desiderato correre e salire sul gradino più alto di un podio storico come questo e vedere i tifosi e i ragazzi del team proprio sotto di noi è stato molto bello".

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R di Tommy Milner, Nick Tandy Photo by: Eric Le Galliot

Tandy, autore del capolavoro finale, spiega come è riuscito nell'impresa: "A due giri dalla fine ho visto arrivare una macchina rossa e non sapevo quale fosse. Ho chiesto se era la #52 e il team mi ha risposto di sì. A circa 30 minuti dalla fine c'eravamo praticamente arresi, era assurdo pensare di poter riuscire a non fermarsi, invece ce l'abbiamo fatta!"

"Non avevamo idea di quali vetture potessero farcela. Credo che quattro o cinque abbiano effettuato i pit-stop sotto la safety car a tre ore dalla fine, quindi sarebbe stato difficile per tutti chiudere con due soste. Da quel momento in poi è diventata una gara al risparmio di carburante".

"L'ultima Full Course Yellow ha peggiorato le cose per tutti, dovendo rientrare ai box per il rifornimento. E l'ultimo stint si è allungato di un paio di giri. Alla fine, però, siamo stati quelli che ce l'hanno fatta".

"Ci aspettavamo che la Ferrari arrivasse fino alla fine. Avevano già fatto uno stint senza interruzioni ad inizio gara e avevamo visto che le 488 potevano completare un giro in più rispetto a quello che potevamo fare noi, anche risparmiando".

"Sapevamo di dover essere molto aggressivi con il carburante. Dopo la neutralizzazione finale ho riso un po' quando mi hanno detto quanti giri avrei dovuto fare, ma sapevo anche che se ci fossimo fermati di nuovo sarebbe stato un disastro".

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R di Tommy Milner, Nick Tandy Photo by: Morgese / Gandolfi

"Abbiamo dovuto procedere con un determinato ritmo, ma la cosa positiva è che alla fine la pista consentiva alle gomme di lavorare molto bene, avevamo un buon ritmo e potevamo prendere un po' di margine sul rettilineo e mantenere la velocità in curva per mettere pressione alla Ferrari".

"In quel momento non volevo risparmiare nulla. Nell'ultimo stint li stavamo raggiungendo abbastanza velocemente e pensavo che le cose stessero andando molto bene. All'improvviso sembrava che avessero iniziato a staccarsi da noi. In quel momento ho pensato e sperato che avessero rinunciato a risparmiare carburante, ma credevo che fossero ormai al sicuro e che potessero tenere il ritmo che volevano".

"Invece non è stato così. Ho visto che hanno aumentato il ritmo; credo sia stato l'episodio decisivo. Noi non potevamo saperlo in quel momento, ma quando sono rientrati a due giri dalla fine si è tramutato tutto in festa per tutti noi".

Laura Klauser, responsabile del programma GM Sports Car Racing, ha chiosato: "Era da tempo che volevamo questo risultato, ma oggi la squadra si è comportata benissimo. Tommy e Nick hanno guidato con il cuore questa Corvette. Anche se si sono verificati un paio di contrattempi, abbiamo trovato il modo di aggirarli. Abbiamo fatto quello che Corvette Racing fa sempre: non ci siamo mai arresi!".