WEC | Coletta: "Ferrari punta decisamente ai Mondiali e Le Mans"

Freme l'attesa per l'inizio della stagione 2024 del FIA World Endurance Championship e con esso il ritorno in azione delle Ferrari 499P.

Dopo l'ottimo esordio del 2023, nel quale sono stati messi a segno 6 podi, 2 Pole Position e la grandiosa vittoria alla 24h di Le Mans, quest'anno l'asticella si alza inevitabilmente per le Hypercar ufficiali di Maranello.

Fuoco/Molina/Nielsen e Pier Guidi/Giovinazzi/Calado non hanno nascosto entusiasmo ed ambizioni per la nuova avventura in Classe Hypercar, ma in generale è tutto il team Ferrari-AF Corse ad avere una gran voglia di puntare in alto.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P of Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: Ferrari

"Dopo la prima stagione gli obiettivi del 2024 sono riconfermarci sul podio possibilmente in tutte le competizioni, ma vorremmo vincere qualche gara in più. Il successo alla 24h di Le Mans è una delle nostre mire, ma c'è la volontà di puntare decisamente al Mondiale", ammette il Responsabile delle corse endurance e clienti della Casa emiliana, Antonello Coletta.

"Per riuscirci bisogna quindi vincere più gare: nel 2023 ci siamo portati a casa Le Mans, ossia la più importante tra tutte, e nel 2024 cercheremo di associare al successo sul Circuit de la Sarthe anche quelli in altri eventi".

La categoria riservata ai prototipi LMH e LMDh si fa sempre più agguerrita, con 19 vetture pronte ad incrociare le armi; l'arrivo di marchi prestigiosi come Alpine, BMW, Isotta Fraschini e Lamborghini non fanno che aumentare la competizione.

"Il 2024 avrà un numero di Costruttori al via che mai si era visto prima nel WEC. Certamente la Ferrari è stata un catalizzatore perché molti dei marchi che attualmente si stanno impegnando nella serie, hanno deciso di farlo dopo aver visto il nostro ingresso".

"Siamo un po' il riferimento e credo che tutte le Case abbiano come primo obiettivo batterci e poi stare davanti anche agli altri, quindi dovremo dare il massimo e fare ancora di più, ma direi che siamo pronti e abbiamo lavorato durante l'inverno per cercare di raggiungere il massimo risultato fin da subito".

#83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Photo by: JEP / Motorsport Images

Un'altra importante novità è rappresentata dalla terza 499P, iscritta in privato da AF Corse con il #83 per il trio Kubica/Shwartzman/Ye, cosa che non solo aumenterà le battaglie in pista, ma darà anche una grossa mano agli uomini in Rosso per crescere più velocemente.

"Dalla terza 499P ci aspettiamo molto, chiaramente sia dal punto di vista dei risultati perché è una vettura che sarà ben guidata e gestita, ma soprattutto perché sarà uno stimolo per le altre due".

"Avere aggiunto una macchina non vuole dire solo una presenza in più in griglia, ma soprattutto darsi maggiori possibilità di raccogliere ulteriori dati e con più velocità nelle prove prima di ogni gara, facendo più esperienza con un numero più alto di piloti coinvolti", evidenzia Coletta, che poi mette in risalto l'importanza dei clienti per il mondo Ferrari.

"I clienti lo sono stati già in maniera importante durante il 2023, basta pensare a 'Casa Ferrari' che abbiamo organizzato in occasione della 24h di Le Mans. Tutto ciò sarà riconfermato e stiamo pensando di ampliare la struttura perché c'è un interesse sempre più alto da parte loro verso la gara".

"Oltre a questo, l'impegno della Ferrari è altissimo anche nelle altre tappe, stiamo organizzando l'implementazione delle hospitality e lounge in giro per il mondo su tutti gli eventi del campionato, quindi ci aspettiamo una presenza importante anche nelle altre gare".

Vista AF Corse, Ferrari 296 GT3 Photo by: AF Corse

Ferrari nel WEC significa anche GT: dopo i tanti anni di trionfi e titoli conseguiti nella Classe GTE, dal 2024 spazio alla neonata LMGT3 dove le 296 di AF Corse proveranno a dire la loro contro 16 rivali agguerrite.

"Si tratta di un cambio importante, direi epocale per il WEC, perché escono le GTE e per la prima volta entrano le GT3. Soprattutto la differenza è che sarano presenti solo due vetture per marchio, mentre in passato ne avevamo molte di più".

"Questo chiaramente restringerà la possibilità di poter vincere ed essere sul podio costantemente. Credo che all'inizio ci sarà un po' di rodaggio su tutta la categoria, sia in termini gestionali che per i valori in campo".

"Bisognerà capire come verrà interpretato il BoP, che avrà un ruolo fondamentale visto l'enorme numero di vetture differenti in griglia".

"Dal nostro punto di vista abbiamo preferito proseguire la tradizione riconfermando due equipaggi storici che avevamo, così come il team, presente praticamente dal primo giorno del WEC, ed è quello che in passato ci ha consentito di toglierci tante soddisfazioni".

"Guardiamo con fiducia alla nuova stagione, ben sapendo che avere solo due auto complicherà un po' la possibilità di riuscire a cogliere il massimo risultato. Siamo però fiduciosi che la 296 sia un'ottima vettura, e che, ragionevolmente, potremo dire la nostra con una certa frequenza in tutte le gare".

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti Photo by: Federico Basile | AG Photo

Infine Coletta non ha mancato occasione di ringraziare i fantastici Tifosi della Ferrari, che pian piano (e finalmente! ndr) stanno scoprendo anche l'universo di motorsport che c'è al di fuori della solita F1.

"Nella gara di Monza dello scorso anno, il pubblico italiano ha risposto in maniera eccezionale perché siamo passati dai 7.000 spettatori del 2022 agli oltre 45.000 del 2023, quindi ci aspettiamo che ad Imola ci sia un'ulteriore riconferma di quello che è stato l'interesse della passata stagione".

"Siamo convinti di vedere tribune piene, ovviamente quello che chiediamo al pubblico è di continuare a tifare per noi e a sostenerci. Da parte nostra dobbiamo fare ciò che ci compete, ovvero mettere le Ferrari davanti e ricompensare i tifosi che, comunque, dall'inizio di questa avventura ci stanno sostenendo in maniera incredibile".