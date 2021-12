WEC | CarGuy Racing presenta la domanda di iscrizione al 2022

La CarGuy Racing ha ufficialmente presentato all'Automobile Club de l'Ouest la domanda di iscrizione alla stagione 2022 del FIA World Endurance Championship.

La squadra giapponese, che ha collaborato nel 2021 con la Kessel Racing, il prossimo anno vorrebbe apparire con il suo nome in Classe LMGTE Am accanto alla Ferrari 488 GTE Evo che schiererà.

"Ci siamo subito mossi per presentare la domanda di iscrizione, dato che lo si poteva fare dall'1 dicembre - afferma il proprietario e pilota Takeshi Kimura - Sappiamo benissimo che ci sono ostacoli da superare perché le domande saranno tante".

"Parlando con Kessel Racing, ci hanno detto che sarà molto complicato che vengano fatte entrare nuove squadre, ma se avremo l'occasione, allora vogliamo partecipare con un pilota giapponese".

"Ne vogliamo sempre di più che abbiano un ruolo attivo nelle corse GT con la nostra squadra, in modo da avere un nome affermato che riconoscano in tutto il mondo".

#57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am: Takeshi Kimura, Mikkel Jensen, Scott Andrews Photo by: JEP / Motorsport Images

Kimura ha anche detto di essere in attesa di una risposta per capire come muoversi con i suoi collaboratori.

"L'idea è quella di avere un pilota giapponese di esperienza e un giovane da far crescere. Anche i nostri partner vorrebbero un equipaggio del genere e sto facendo pressioni proprio perché venga accettata la nostra domanda".

"Al momento però non saprei dire in che situazione siamo. Direi 50-50. Ma sto lavorando con estrema determinazione perché tutto vada in porto".