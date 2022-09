WEC | Calendario 2023 con sette appuntamenti: ecco le date

La FIA ha pubblicato il calendario del mondiale endurance 2023: dopo un anno di assenza rientra la gara all'Autodromo Internacional Algarve in Portogallo che sarà il secondo appuntamento stagionale dopo la 1.000 Miglia di Sebring.

L’aspetto che ha fatto torcere la bocca a qualcuno è che l’appuntamento portoghese si scontra con la concomitanza americana di Long Beach valida per l'IMSA Sports Car Championship. La pubblicazione del calendario del WEC 2023 è arrivata dopo il voto elettronico del Consiglio Mondiale che si sarebbe svolto la scorsa settimana.

La FIA ha approvato l’aumento di una gara nel calendario assecondando le indicazioni del capo della serie, Frederic Lequien, rilasciate a luglio quando sosteneva che la corsa aggiuntiva si sarebbe disputata in Europa e sarebbe stata inserita prima della 24 Ore di Le Mans per cercare un giusto equilibrio prima e dopo l’appuntamento della Sarthe che, ovviamente vale il doppio del punteggio.

Questa volta si è fatta molto attenzione per evitare la concomitanza della Formula 1 con Le Mans, facendo in modo che tutti i riflettori si possano accendere per la corsa che riporterà la Ferrari a lottare per la classifica assoluta dopo cinquanta anni.

Richard Mille, presidente della commissione FIA Endurance ha dichiarato: “Il programma dei sette round è una naturale evoluzione del calendario che conoscevamo bene negli anni precedenti e che permetterà alle Case automobilistiche coinvolte di correre su un palcoscenico adeguato alle loro auto da sogno".

L’idea è di andare nel tempo a incrementare ulteriormente le gare in calendario, nella consapevolezza che non si potrà andare oltre i 10 appuntamenti come massimo in una logica che deve tenere i costi abbordabili.

Ovviamente un dei punti cardine della stagione 2023 sarà la 6 Ore di Monza in programma il 9 luglio: si tratterà della prima uscita subito dopo la 24 Ore di Le Mans e c’è già molta attesa da parte del pubblico tricolore e in particolare dai tifosi del Cavallino.

Data Gara

17 marzo 1.000 Km di Sebring

16 aprile 6 Ore di Portimao

29 aprile 6 Ore di Spa

10/11 giugno 24 Ore di Le Mans

9 luglio 6 Ore di Monza

10 settembre 6 Ore del Fuji

4 novembre 8 Ore del Bahrain