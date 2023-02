WEC | Calado: "Obiettivo Ferrari: imparare e crescere velocemente"

E' un James Calado raggiante e coi piedi per terra al tempo stesso, quello che si presenta al via del FIA World Endurance Championship con la nuovissima Ferrari 499P.

Per la stagione 2023, la Casa di Maranello ha preparato il ritorno nella categoria principale del Mondiale e dallo scorso luglio sta lavorando alacremente sulla Hypercar che il 17 marzo esordirà alla 1000 Miglia di Sebring, primo appuntamento dell'anno.

A guidare l'esemplare #51 ci sarà appunto il britannico, che ha mantenuto il suo posto al fianco di Alessandro Pier Guidi e con la novità di Antonio Giovinazzi come collega con cui condividere l'abitacolo.

#51 Ferrari LMH: Antonio Giovinazzi, James Calado, Alessandro Pier Guidi Photo by: Ferrari

"Personalmente mi sento molto fortunato a poter far parte di questo progetto da sogno, in un campionato di questo livello e con la possibilità di puntare a vincere nella classifica assoluta contro tanti piloti e marchi bravi. Ho già avuto modo di godermi diversi successi nel GT, ma questa è una sfida nuova e un salto in avanti dove dovrò imparare molto. Ma sono davvero carico in vista di Sebring", ha dichiarato Calado in una tavola rotonda alla quale ha partecipato anche Motorsport.com.

Come dicevamo, in casa Ferrari si sta sfruttando ogni settimana fin dalla prima uscita della 499P in quel di Fiorano durante la passata estate per cercare di affinare al meglio un mezzo molto complicato e che richiede pazienza.

Uno sviluppo che, come osserva Calado, non è solamente della vettura, ma anche di chi la condurrà in campionato: "Ogni giro fatto su questa vettura è importante per capire tante cose, sia per noi piloti che per il team. Personalmente ho avuto modo di capire cosa andava bene e cosa no nel mio stile, ma anche la squadra ha accumulato informazioni ed è per questo che è importantissimo girare il più possibile".

"Di fatto, come piloti, siamo dei debuttanti in questa categoria, ma è comunque vero che sono nel WEC dal 2014 quindi ho avuto modo di fare tanta esperienza anche se ero nel GT. Abbiamo imparato a capire le procedure e come corrono gli altri. Per ora mi sento a posto in vista di Sebring, come passo e sintonia col mezzo, poi vedremo perché nessuno sa dove e come saremo messi a livello prestazionale".

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO GTE-PRO: James Calado Photo by: JEP / Motorsport Images

In più c'è anche il fatto di indossare la tuta del Cavallino Rampante, che da un lato ti riempie di orgoglio e dall'altro di grandissime responsabilità.

"Quando si corre ad un livello così alto la pressione ce l'hanno tutti, non solo noi della Ferrari. Poi è chiaro che gareggiare per questo marchio è sicuramente un po' diverso se consideri che la storia quasi ti impone di vincere. Ma credo che ogni scelta sia stata fatta dalla squadra credendo in noi, e noi crediamo nel team e nel modo di lavorare".

"Personalmente sono contento e tranquillo del modo di lavorare che stiamo avendo, cercando di migliorare un passo per volta dando il massimo possibile. Come tutti, la difficoltà principale sarà non commettere errori, specialmente per noi che siamo nuovi della categoria. Ma vogliamo avere un approccio tranquillo e rilassato provando di fare del nostro meglio in ogni situazione".

Ferrari 499P LMH Photo by: Ferrari

Situazioni che Calado, come spiegava prima, in parte conosce, ma ci sono aspetti che ora dovrà capire meglio dato che è nella categoria regina e con una macchina più veloce rispetto a quelle cui è stato abituato fino al 2022.

"Dal mio punto di vista non ho incontrato problemi di guidabilità, ma nelle corse endurance non bisogna sottovalutare le difficoltà che si presentano quando sei nel traffico sulla stessa pista con le auto GT. E' una cosa che ho imparato a subìre, diciamo così, quando ero io a dovermi fare doppiare dai prototipi".

"Ora le parti si sono invertite e anche io dovrò capire come comportarmi, ma ho fatto tante gare nel WEC e ho imparato le situazioni, come si comportano gli altri piloti e cosa bisogna fare in certi casi. C'ero già con le LMP1 e ho visto come sono andati questi due anni di LMH. Non sarà facile perché qui la velocità è decisamente più elevata e dovremo stare attentissimi, ma già dalla prima gara capiremo come superare gli altri nel traffico".

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO GTE Pro : Alessandro Pier Guidi, James Calado Photo by: Eric Le Galliot

Solo con l'anno nuovo la Ferrari e il team AF Corse hanno avuto modo di recarsi a Sebring per svolgere alcune sessioni di prove, su una pista che è nota per mettere sotto stress ogni tipo di componente dell'auto.

Scelta che si è rivelata quasi obbligata per gli uomini in Rosso, intenti a capire su cosa era meglio lavorare per presentarsi il più preparati possibile alla prima gara dell'anno, come sottolinea Calado.

"A Sebring il test è andato come speravamo, seguendo il programma che serviva agli ingegneri per alzare l'asticella e preparare la vettura in modo da capire a che livelli di prestazioni eravamo arrivati".

"Per me che vengo dal GT era altresì importante fare tanti giri perché una LMH è molto diversa come auto. Tutti noi siamo riusciti a farne parecchi, cosa molto importante, cercando di migliorare l'affidabilità del mezzo e dove poteva arrivare o meno. Inoltre abbiamo lavorato molto su vari tipi di assetti, raccogliendo tanti dati da studiare per capire come e dove crescere".

"Onestamente non so che tempi abbiamo fatto e non ci ho fatto caso perché non era nei nostri piani. Dovevamo pensare all'affidabilità e cercare di rendere la macchina più pronta possibile per la prima gara. Al momento non sappiamo dove siamo rispetto agli altri".

"In generale direi che è stata una buona prova, nonostante gli alti e bassi che una nuova macchina ti può presentare. Ora cercheremo di lavorare al simulatore a Maranello e sulle tante cose che abbiamo raccolto durante le prove. C'è parecchio da fare prima di andare a Sebring, ricordiamo che il progetto è nuovo e non è semplice, ma tutti noi stiamo facendo il possibile per migliorare e dare le indicazioni che servono per fare passi avanti".

Ferrari 499P LMH Photo by: Ferrari

Piedi ben piantati per terra, quindi, in vista di un esordio nella Classe Hypercar dove Toyota, Glickenhaus e Peugeot avranno già l'esperienza del 2022 da sfruttare, mentre Porsche e Cadillac arriveranno con le rispettive LMDh forti di una 24h di Daytona che ha già fornito indicazioni su come prepararle al meglio.

"Ovviamente l'affidabilità sarà il fattore chiave, ma con i miei compagni abbiamo un approccio positivo alla stagione che verrà - sottolinea Calado, che poi aggiunge - L'obiettivo per la prima gara sarà capire e vedere dove e come siamo messi. Francamente è difficile poter dire se riusciremo a vincere, parliamo di una macchina totalmente nuova e anche se abbiamo fatto tanti giri le situazioni in gara presentano aspetti di vario genere che possono influire".

"Credo che l'obiettivo primario per noi sarà imparare il più velocemente possibile per migliorare la macchina sempre. E' chiaro che vorremmo vincere gare, Le Mans e il titolo, ma al momento non sappiamo come andranno le cose in questo primo anno. La competizione sarà serratissima e lo sappiamo, per cui la prima speranza è che tutto vada bene, poi vedremo come ci piazzeremo".

"Dal mio punto di vista posso dire che mi sto trovando bene al volante di questa vettura e le cose vengono in modo naturale, il che è positivo e mi carica particolarmente, non vedo l'ora di cominciare".

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo LMGTE Pro di Alessandro Pier Guidi, James Calado Photo by: JEP / Motorsport Images

Infine l'inglese sorride pensando di aver mantenuto il binomio con Pier Guidi, ormai non solo collega ma anche grande amico con cui condividere i successi conquistati con la Ferrari in questi anni di corse GT.

"Sono contentissimo di essere rimasto in macchina con Ale, abbiamo vinto assieme Le Mans e i Mondiali, quindi è bello poter fare il salto assieme dal GT alla LMH. Abbiamo un modo di lavorare sulla macchina molto simile, così come lo stile di vita anche al di fuori delle piste, per cui credo che un approccio come il nostro sulle piccole cose possa essere di grande aiuto e facilitare il lavoro".

"Inoltre abbiamo costruito un grande rapporto fra noi, così come con tutti i ragazzi della squadra, per cui partiamo da un'ottima posizione. Poi vedremo a Sebring come andranno le cose, ma sono molto carico".