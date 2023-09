WEC | Al Fuji la Cadillac rivuole il podio: "Ce lo meritiamo"

La Cadillac si appresta a fare il proprio esordio al Fuji in quello che segna il penultimo evento stagionale del FIA World Endurance Championship 2023.

La 6h che si disputa nel fine settimana vedrà tornare in azione la V-Series.R #2 dotata di telaio Dallara e preparata dal team Chip Ganassi Racing per Earl Bamber, Alex Lynn e Richard Westbrook dovrà rifarsi dopo l'opaca prova di Monza nella quale la sfortuna in termini di episodi e prestazioni meno all'altezza della situazione l'avevano costretta ad accontentarsi di un piazzamento a punti.

La speranza è riuscire a risalire sul podio come accaduto a Le Mans, provando a confermarsi migliore tra le LMDh e ad inserirsi nella lotta che vede Ferrari e Toyota combattere per il vertice delle classifiche di campionato, oltre ad una Peugeot in agguato pronta a dire la sua.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook Photo by: Eric Le Galliot

"A Monza abbiamo fatto un altro bel passo avanti rispetto a Le Mans, ma non abbiamo ottenuto i risultati sperati. Vogliamo riscattarci e tornare nella Top5, dove sappiamo di poter stare. Toyota e Ferrari sono velocissime e noi dobbiamo andare al limite per stare davanti a loro", evidenzia Bamber.

"Il Fuji è una delle piste più belle del calendario e credo che sarà interessante anche per noi, perché è un circuito dove nessuno dei nostri rivali effettua regolarmente dei test come accade solitamente altrove. Siamo quindi curiosi di vedere come si comporteranno tutti".

"Sarà anche caldo e umido, il che rappresenterà una grande sfida visto che la gara si svolge normalmente più tardi nel corso dell'anno. Saranno molte le novità per tutti e credo che tutti i membri di Cadillac Racing siano pronti alla sfida".

Lynn aggiunge: "Non vedo l'ora di correre al Fuji, che occupa un posto speciale nella mia memoria. È un circuito fantastico con uno scenario bellissimo. Per quanto riguarda le gare, penso che abbiamo almeno un altro podio in questa stagione alla nostra portata. La macchina se lo merita e anche la squadra, andremo al Fuji con molta motivazione per ottenerlo".

Westbrook chiosa: "Non vedo l'ora di correre per la prima volta in Giappone. Cercheremo di continuare a progredire come abbiamo fatto. È stato un po' frustrante per alcuni risultati, che non hanno rispecchiato il nostro potenziale. Il momento più importante è stato ovviamente il podio a Le Mans, ma pensiamo che le nostre prestazioni siano molto più di questo".

"Ci siamo preparati molto per il Fuji, soprattutto al simulatore. Riteniamo che possa essere una buona pista per la nostra auto, ma anche in questo caso si tratta di un'incognita. Vogliamo raccogliere il maggior numero di punti possibile e finire tra i primi tre in campionato, dove meritiamo di essere".