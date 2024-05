WEC | Cadillac a Spa per battere un colpo e preparare Le Mans

La Cadillac ha una grandissima voglia di scalare la classifica dopo le prime due opache uscite nella stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

La V-Series.R alla 6h di Spa-Francorchamps avrà il vantaggio di essere ancora una volta la vettura più leggera in griglia di partenza, il che dovrà essere sfruttato al meglio dal team Chip Ganassi Racing per ottenere finalmente un risultato di rilievo.

La squalifica del Qatar (dove era arrivato un quarto posto in rimonta) e la Top10 raggiunta non senza difficoltà ad Imola sono motivi di ricerca del riscatto per Alex Lynn ed Earl Bamber, ancora una volta in coppia sulla LMDh americana #2 lungo i 7,004km delle Ardenne, provando a sfruttare un potenziale che la Cadillac non ha mai nascosto, ma concretizzato quasi mai in questo avvio di campionato.

Fra l'altro in Belgio la squadra ha già svolto dei test durante l'inverno e i preziosissimi dati raccolti torneranno utili non solo per presentarsi competitivi al via della gara, ma anche per affinare le ultime cose in vista della 24h di Le Mans, come spiegano gli stessi portacolori del marchio di General Motors.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn Foto di: JEP / Motorsport Images

"Spa è un circuito incredibile e davvero storico, e le gare del WEC si rivelano sempre molto concitate - sottolinea Lynn - Dopo Le Mans, è probabilmente il mio evento preferito dell'anno, perché è la prova generale per il grande appuntamento della 24, si sente davvero la tensione".

"Il circuito stesso è splendido. Ci sono tanti dislivelli, curve veloci e scorrevoli. Ho avuto molti successi nella mia carriera su questa pista, quindi non vedo l'ora di andarci".

"Abbiamo fatto un test qualche settimana fa, che è stato produttivo e ogni giorno di prove a Spa è prezioso. Non vedo l'ora di affrontare insieme a Earl questa grande gara e sicuramente le prossime due gare saranno emozionanti".

Bamber aggiunge: "Non vedo l'ora di andare a Spa. È uno dei miei circuiti preferiti in Europa e ci ho trascorso molto tempo. Lì ho vinto una delle mie prime gare importanti in Europa nella Porsche Super Cup, quindi non vedo l'ora di tornarci, soprattutto con questa Cadillac".

"Penso che stiamo facendo passi avanti come squadra. Il vero test lo avremo a Spa questo fine settimana. Dicono che sia la rappresentazione più vicina al livello di deportanza in vista di Le Mans".