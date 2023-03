WEC | Cadillac: a Sebring la LMDh del Mondiale sarà diversa

Tra una settimana comincia ufficialmente la stagione 2023 del FIA World Endurance Championship con il Prologo di Sebring e in Cadillac Racing c'è una carica particolare.

Quello del 17-18 marzo sarà poi un weekend davvero impegnativo per gli uomini del marchio di General Motors, dato che le V-LMDh saranno sulla griglia di partenza sia per la 1000 Miglia del Mondiale che nella successiva 12h dell'IMSA SportsCar Championship.

In questi mesi il lavoro di sviluppo è stato portato avanti dai team Chip Ganassi Racing (che correrà anche nel WEC) ed Action Express Racing negli Stati Uniti, in attesa che sia pronta la base operativa europea per poter provare anche nel Vecchio Continente coi prototipi ibridi costruiti su telaio Dallara.

#31 Whelen Engineering Racing Cadillac V-LMDh Cadillac V- LMDh: Pipo Derani, Alexander Sims, Jack Aitken Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Il team manager e stratega, Steven Mitas, sottolinea quanto nella squadra ci sia voglia di cominciare, ma anche la consapevolezza che non c'è un minuto di sosta in questo periodo.

"Sappiamo benissimo che preparare vetture per due campionati e in due posti differenti è molto impegnativo; una cosa che non avevamo mai fatto prima, anche perché parliamo di due serie dalle caratteristiche molto diverse come l'IMSA e il WEC. Ma abbiamo già imparato tante cose e siamo fiduciosi di poter fare bene", spiega Mitas in una tavola rotonda coi giornalisti alla quale ha preso parte Motorsport.com.

"Abbiamo un programma piuttosto intenso perché sono tante le cose da fare tra Europa e Stati Uniti, ma saremo pronti per quando la stagione comincerà in Europa. Abbiamo individuato una base che in passato era stata utilizzata da un'altra squadra, ora si tratta solamente di allestirla al meglio con tutto il materiale".

#01 Cadillac Chip Ganassi Racing Cadillac V-LMDh: Sebastien Bourdais, Renger van der Zande, Scott Dixon Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

L'obiettivo è poter arrivare quindi ad effettuare prove anche sui circuiti europei, che sono molto diversi rispetto a quelli statunitensi, e più adatti a capire meglio una vettura complicata come la V-LMDh.

Chiaramente l'uscita alla 24h di Daytona, dove la #01 della CGR ha centrato il podio e la sorellina #02 giunta quarta, ha dato modo di raccogliere molti dati ed informazioni in vista del doppio appuntamento di Sebring.

"Per il momento ritengo che siamo stati molto fortunati a poter provare con successo negli Stati Uniti e a trovare un'ottima affidabilità, della quale siamo fiduciosi. Prima di Le Mans vorremmo svolgere altri test, stiamo cercando di capire quando organizzarli, abbiamo assunto personale esperto che aveva già lavorato in altre squadre in precedenza, per cui siamo tranquilli da questo punto di vista".

"In generale penso che ogni test sia utile, così come ogni gara lo è ancora di più. Considerate che siamo una squadra nuova e ogni uscita in pista ci consente di migliorare e ridurre le cose da apprendere in questo programma".

"A Daytona abbiamo corso con vetture costruite e sistemate secondo i regolamenti IMSA, che hanno alcune parti diverse rispetto a quanto prevedono le norme WEC. Quella per il Mondiale verrà costruita da zero, il tutto basato sulla stessa monoscocca".

#01 Cadillac Chip Ganassi Racing Cadillac V-LMDh: Sebastien Bourdais, Renger van der Zande, Scott Dixon Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Ovviamente uno degli argomenti di discussione per l'evento 'Super Sebring' sarà il famigerato Balance of Peformance che dovrà regolare le prestazioni di Hypercar e LMDh. Da questo punto di vista, Mitas non mostra particolari preoccupazioni.

"Siamo all'inizio di una nuova era e credo che tutti abbiano qualcosa da imparare e capire in questo periodo, sia i team che gli organizzatori. Penso che dovremo aspettare Sebring e vedere come andrà, ma se qualcosa non sarà a posto sono sicuro che i vertici del campionato lo sistemeranno in tempo per Le Mans".

"Non credo che ci saranno cambiamenti tra Prologo e gara, ma chi deve guardare come funzionano le cose tra LMH e LMDh avrà un bel lavoro da compiere. Penso che il Prologo sia un grande test non solo per le squadre, ma anche per gli organizzatori per capire come vanno le cose!"

"Non so se il BoP per IMSA e WEC sarà uguale, immagino comunque che avremo parametri simili, o quantomeno speriamo sia così. Vedremo".

#01 Cadillac Chip Ganassi Racing Cadillac V-LMDh: Sebastien Bourdais, Renger van der Zande, Scott Dixon Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

Mitas ha poi sottolineato quanto in Cadillac si sia lavorato alacremente per avere degli equipaggi adatti ad ogni campionato. Il risultato ottenuto ha portato a scegliere Earl Bamber/Alex Lynn/Richard Westbrook per il WEC sulla Cadillac #2, mentre alla 24h di Le Mans avremo anche Sèbastien Bourdais/Renger Van Der Zande/Scott Dixon sulla #3 e Pipo Derani/Alex Sims/Jack Aitken al volante della #311 preparata da AXR.

"La scelta dei piloti è stata perfetta secondo me, abbiamo mischiato velocità ed esperienza senza porre preferenze tra chi doveva correre in IMSA e chi nel WEC. Siamo molto contenti di quello che abbiamo".

"Per Le Mans non è stata una questione di capacità, come maghi della pioggia o altro, si trattava di avere gente con esperienza in generale. Poi penso che ognuno prima o poi dovrà far fronte alle condizioni meteo, ma personalmente sono soddisfatto e non vedo l'ora di affrontare ogni gara".

"Correre già a Daytona con alcuni dei nostri piloti è stato davvero utile, anche considerando le limitazioni dei test che abbiamo. In questo modo sia i piloti e la squadra hanno potuto capire come prepararsi in condizioni di gara per la stagione del WEC".

"Ci siamo anche divertiti molto e sicuramente ci ha dato modo di imparare tanto. Non credo che ci sia una pressione particolare in vista dell'esordio nel WEC, abbiamo iniziato a lavorare da tempo assieme sia in pista che con le simulazioni. Tutto è stato utile e c'è grande voglia e gioia per cominciare la serie".

E proprio Le Mans è l'appuntamento più atteso in Cadillac Racing, come sottolinea Mitas in chiusura.

"Non vediamo l'ora di affrontare questa sfida, sarà davvero bellissima e ci confronteremo contro i migliori team dell'endurance, per cui siamo molto carichi".