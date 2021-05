Saranno Ryan Briscoe, Romain Dumas e Richard Westbrook a portare all'esordio la Hypercar della Glickenhaus nel FIA World Endurance Championship.

Jim Glickenhaus aveva annunciato in una lunga intervista rilasciata a Motorsport.com la settimana scorsa che alla 8h di Portimao - prevista tra un mese all'Algarve - ci sarebbe stata una sola 007 LMH in azione.

Ora il team tedesco-statunitense è pronto al debutto assoluto nel Mondiale Endurance con la sua vettura, per la quale ha scelto i tre piloti da alternare al volante della #709 in Portogallo.

La #708 è in fase di ricostruzione, essendo l'esemplare che ha svolto tutti i test di sviluppo pre-omologazione, con gli altri piloti coinvolti nel progetto - Gustavo Menezes, Olivier Pla, Pipo Derani e Franck Mailleux - che attenderanno il proprio turno in occasione delle gare di Monza e Le Mans, dove le Glickenhaus saranno due al via.