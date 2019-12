WEC, Bahrain, Libere 3: Toyota torna al top. Ferrari brilla in GT

Colpo di reni della Toyota, che nel terzo turno di prove libere della 8 Ore del Bahrain si è riportata in testa a un turno del WEC 2019/2020 dopo aver lasciato gloria alla Ginetta nelle Libere 1 e alla Rebellion nel turno successivo.

A ottenere il miglior tempo è stata la Toyota TS050 Hybrid numero 8 di Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley in 1'44"285. Il vantaggio del prototipo ibrido LMP1 giapponese è però risicato: appena 104 i millesimi di vantaggio nei confronti della prima inseguitrice, la Ginetta G60-LT-P1 numero 5 di Charles Robertson, Ben Hanley e Jordan King.

Dietro le due contendenti per la prima posizione i distacchi sono più ampi, a partire dalla terza posizione che a sorpresa è nelle mani della Oreca 07 LMP2 del team United Autosports pilotata da Phil Hanson, Filipe Albuquerque e Paul di Resta.

Bella la lotta di classe, con la Oreca 07 del team Jackie Chan DC Racing di Ho-Pin Tung, Gabrien Aubry e Will Stevens che si è fermata a un paio di decimi dall'equipaggio della United Autosports.

In ritardo dunque la Ginetta numero 6, così come la Rebellion R13 numero 1 di Senna, Menezes e Nato che ieri pomeriggio aveva invece firmato il miglior tempo delle Libere 2. Peggio è andata alla Toyota TS050 Hybrid numero 7 di Conway, Kobayashi e Lopez, addirittura a 3"4 dalla vettura gemella.

La Ferrari torna a fare la voce grossa in questo turni, piazzando davanti a tutti la 488 GTE EVO numero 71, quella affidata a Davide Rigon e a Miguel Molina. L'equipaggio italo-spagnolo ha ottenuto il miglior tempo di classe in 1056"095, 2 decimi più rapido di Marco Sorensen e Nicki Thiim con la prima Aston Martin Vantage AMR.

Ferrari e AF Corse possono continuare a guardare al fine settimana di Sakhir con fiducia, perché al terzo posto c'è la 488 GTE EVO numero 51, quella di Alessandro Pier Guidi e James Calado, staccata di appena 3 millesimi di secondo dal secondo posto occupato dall'Aston Martin numero 95.

Se in GTE-Pro le Porsche non hanno brillato, la situazione è opposta in GTE-Pro, con la 911 RSR numero 86 del team Gulf Racing affidata a Wainwright, Watson e Barker. Attardata invece la Porsche Proton-Dempsey di Matteo Cairoli.