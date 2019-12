WEC, Bahrain, Libere 2: Rebellion risponde alle Ginetta

Ginetta batte un colpo, Rebellion risponde. A centrare il miglior tempo della seconda sessione di prove libere sul tracciato di Sakhir, sede della 8 Ore del Bahrain, è stata proprio la Rebellion R13 numero 1 nelle mani di un ispirato Bruno Senna.

Il brasiliano ha centrato il miglior tempo in 1'42"471, relegando in seconda posizione la prima delle Ginetta G60-LT-P1, la numero 5 di Charles Robertson, Ben Hanley e Jordan King.

Le Toyota continuano ad annaspare. Questo pomeriggio non sono andate oltre il terzo e quarto tempo. La prima TS050 Hybrid è la numero 7 di Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez. La 8 è staccata dalla gemella di 5 decimi netti.

In LMP2 svetta la Oreca 07 del team Jackie Chan DC Racing grazie al tempo di 1'46"147 ottenuto da Will Stevens. Secondo posto per la Oreca del team G-Drive con al volante il due volte campione della FIA Formula E, Jean-Eric Vergne. Il tempo del francese è stato più lento di mezzo secondo rispetto a quello di Stevens.

14esima piazza assoluta, ultima tra le LMP2, per la Dallara P217 del team Cetilar Villorba Corse, che vede impegnati i nostri Andrea Belicchi, Giorgio Sernagiotto e Roberto Lacorte.

In GTE-Pro svettano le due Aston Martin. Alex Lynn e Maxime Martin hanno staccato il miglior tempo in 1'55"696, mezzo secondo più veloci dei compagni di squadra Marco Sorensen e Nicki Thiim. Le due Vantage hanno preceduto la prima Porsche 911 TST - 19, quella di Michael Christensen e Kevin Estre.

Dietro le prime tre GTE-Pro troviamo invece la Porsche 911 RSR del team Dempsey Proton che comanda la classifica in GTE-Am, quella del nostro Matteo Cairoli in equipaggio con Egidio Perfetti e David Heinemeier Hansson.

La prima Ferrari 488 GTE EVO è la numero 51 di Alessandro Pier Guidi e James Calado. L'equipaggio che ha trionfato all'ultima edizione della 24 Ore di Le Mans è 19esimo assoluto e quarto di classe davanti alla Porsche 911 RSR numero 91 di Gianmaria Bruni e Richard Lietz.