WEC | Aston Martin firma Pittard per il 2022 e premia De Angelis

David Pittard entra a far parte dei piloti ufficiali di Aston Martin Racing per la stagione 2022.

L'inglese, che è già impegnato come nuovo portacolori del marchio di casa sua alla 24h di Daytona con la Vantage GT3 del team NorthWest AMR, verrà impiegato sulla versione GTE anche nel FIA World Endurance Championship.

Reduce dalle esperienze maturate in BMW, per il 29enne si tratta della prima uscita nel Mondiale e alla prossima 24h di Le Mans, che affronterà con i compagni di squadra Nicki Thiim e Paul Dalla Lana.

“Sono entusiasta ed orgoglioso, il mio obiettivo è vincere le più importanti gare GT nell'endurance e grazie ad Aston Martin avrò questa possibilità", afferma Pittard.

"E' una bella sfida adattarsi a un nuovo Costruttore, nuovi campionati e nuove piste, ma Aston Martin Racing è una delle migliori organizzazioni nel settore, quindi sono sicuro che faremo in fretta ad adattarci. Avere compagni di squadra come Paul e Nicki - uno dei più veloci piloti GT del pianeta - sarà certamente di aiuto".

"Non vedo l'ora di gareggiare con la Vantage, che si è dimostrata auto Campione del Mondo sia nelle specifiche GTE che GT3, e sono contento di poter essere a Daytona in modo da poter iniziare subito".

Huw Tasker, Capo di AMR Customer Racing, ha aggiunto: "Siamo lieti di aver firmato David come pilota ufficiale di Aston Martin Racing. Ha mostrato un enorme potenziale sia in macchina che come persona, quindi è un bene per noi averlo nel team".

"Si unisce a un equipaggio forte come quello di NorthWest AMR nel WEC e anche a Daytona, e questo dovrebbe dargli un inizio brillante per la sua carriera con noi. Non vediamo l'ora di vedere cosa potrà ottenere con la Vantage".

#23 Heart Of Racing Team Aston Martin Vantage GT3, GTD: Ross Gunn, Roman De Angelis, Ian James Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

Intanto Aston Martin ha anche premiato Roman De Angelis come migliore giovane della sua Drivers' Academy per il 2021, dato che con il team Heart of Racing, coadiuvato da Ross Gunn, ha trionfato nella Sprint Cup dell'IMSA.

De Angelis si è distinto anche nelle prove psico-fisiche e nei test attitudinali di relazione con media e pubblico, dunque ora riceverà il sostegno finanziario e un programma dedicato per il 2022, continuando con Heart of Racing.

"È un onore essere stato premiato da Aston Martin per i miei risultati della scorsa stagione - ha detto il canadese, che è emerso fra 15 candidati - Sono orgoglioso di essere stato scelto tra un gruppo così eccezionale di piloti. Questo riconoscimento è ottimo per la mia carriera, ora è importante ripartire da qui per il 2022 e ripagare la fiducia che AMR ha riposto in me".