WEC | Anche Tom Dillmann lascia Vanwall: "Cerco nuovi stimoli"

Tom Dillmann ha annunciato la sua uscita dal team Vanwall con cui era impegnato nel FIA WEC quest'anno.

Il francese ha ufficializzato la sua decisione a pochi giorni dalla sua partecipazione alla 24 Ore di Le Mans nella categoria Hypercar, conclusasi con il ritiro dopo un guasto al motore nelle prime ore del mattino di domenica.

Sul Circuit de la Sarthe, Dillmann ha condiviso il volante della Vandervell 680 con Esteban Guerrieri e Tristan Vautier, chiamati con poco preavviso a sostituire Jacques Villeneuve, separatosi dal team poco prima dell'evento.

Ora la squadra guidata da Colin Kolles deve ricominciare a cercare un pilota, visto che il prossimo appuntamento del campionato si terrà a Monza all'inizio di luglio.

"È importante dire che ho lasciato la Vanwall in buoni rapporti", ha dichiarato Dillmann a Motorsport.com.

"Ho partecipato a molte gare con la squadra e ho sentito che era arrivato il momento di provare qualcosa di diverso. Ovviamente è un rischio lasciare, visto che al momento non ho altro, ma sentivo di doverlo fare per cercare di ottenere un posto altrove".

"Penso di aver fatto un buon lavoro per una squadra che sta lottando nella categoria principale e voglio raddoppiare i miei sforzi per essere in questa posizione. Non voglio diventare una star, ma credo di poter essere una risorsa per una squadra. Ho dimostrato di essere affidabile in tutte le condizioni e che si possa contare su di me".

Tom Dillmann lors du Pesage des 24H du Mans 2023.

"Non parlerei mai male della squadra. Ho molto rispetto per l'impegno che ci mettono. Colin mi ha dato l'opportunità di correre per la prima volta alla 24 Ore di Le Mans nel 2018, il che non è poco, e abbiamo fatto molte gare insieme".

"Gli auguro il meglio. È solo che sentivo il bisogno di cercare un'opportunità in cui poter lottare per ottenere risultati migliori nel breve termine".

In quattro partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans e all'età di 34 anni, Dillmann non ha mai visto il traguardo dell'evento con il team di Colin Kolles.

Tuttavia, ha all'attivo una vittoria in Classe LMP2 a Shanghai nel 2015, quando era con Alpine.