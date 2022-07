WEC | Un'altra gara in Europa nel 2023 prima di Le Mans

Frédéric Lequien, capo della serie, ha confermato che la collocazione sarà nella prima metà della stagione in modo da rendere equilibrati gli spostamenti.

"La sede del settimo appuntamento è ancora in fase di negoziazione e tutte le ipotesi sono al vaglio", ha detto a Motorsport.com.

Una gara extra di sei ore in Europa dovrebbe svolgersi in aprile, tra la 1000 Miglia di Sebring che apre la serie a marzo e il tradizionale appuntamento di Spa all'inizio di maggio.

Un ritorno sul circuito dell'Algarve di Portimao, che ha ospitato la prima gara del WEC l'anno scorso, sembra essere una delle possibilità.

"Il WEC 2023 includerà nuovamente Monza a luglio dopo Le Mans - ha confermato Lequien - Poi ci sarà la tappa asiatica della serie costituita dagli eventi di Fuji e Bahrain".

"Sarà inevitabile una concomitanza tra Spa e Monaco di Formula E previsto per il 6 maggio, come abbiamo visto nel calendario provvisorio 2022/23 pubblicato il mese scorso".

"La situazione è in discussione tra tutti i partner, ma dobbiamo affrontare questo tipo di realtà quando i calendari aumentano gli impegni. Farli combaciare è come costruire un puzzle cinese".

Il WEC e la FE hanno stretto un accordo per cercare di evitare conflitti di date che risale a prima dell'inizio della stagione inaugurale 2014/15 della serie di auto elettriche della FIA.

The 2023 Spa round is likely to clash with Monaco's Formula E race

Photo by: JEP / Motorsport Images