WEC | Alpine vola in Pole a Sebring, doppiette Porsche-Aston

Sono di Alpine, Porsche ed Aston Martin le Pole Position per la 1000 Miglia di Sebring, primo evento della stagione 2022 del FIA World Endurance Championship.

Nello specifico, gli eroi di giornata sul tracciato della Florida sono stati Nicolas Lapierre, Michael Christensen e Ben Keating, oltre che ad un grande Nicklas Nielsen a svettare tra le LMP2.

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH: Olivier Pla, Romain Dumas, Ryan Briscoe Photo by: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR

Lapierre è stato un fulmine con la Alpine A480 LMP1 #36 del Team Signatech, fermando il cronometro sull'1'47"407 e rifilando ben oltre 1"3 alla Glickenhaus 007 LMH di Olivier Pla, che per la gara di 8 ore di venerdì si ritroverà in prima fila.

Hanno sofferto parecchio invece le Toyota, dato che la prima delle GR010 Hybrid è la #8 di Brendon Hartley, quarta generale a +1"8 dalla vetta, mentre José Maria López non va oltre il settimo posto assoluto con la #7.

Le vetture giapponesi pare accusino parecchio il disegno di Sebring, che non consente loro di utilizzare al meglio il sistema di trazione integrale, per regolamento attivabile dai 190km/h in avanti.

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson: François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2

Fantastica Pole Position per la AF Corse all'esordio tra i prototipi LMP2. Nielsen gira in 1'49"014 al volante della Oreca 07-Gibson #83, ottenendo non solo il terzo tempo assoluto, ma anche il primato dei Pro/Am di categoria.

Battute le due Oreca di United Autosports nelle mani di Filipe Albuquerque (#22) e Paul Di Resta (#23), che in classifica generale sono tra le due Toyota, mentre il Team WRT si porta a casa con René Rast (#31) il quarto tempo LMP2 con dietro la #41 'gemella' griffata RealTeam by WRT di Ferdinand Habsburg e la Oreca #9 della Prema nelle mani di Robert Kubica.

Il polacco precede le due auto di Jota, il Team Penske e la Richard Mille Racing, mentre Ultimate strappa il secondo crono in Pro/Am con Matthieu Lahaye (#35).

Qui il podio virtuale viene completato dalla ARC Bratislava con Mathias Beche (#44), seguito da James Allen (#45 Algarve Pro Racing).

Brividi nel finale quando una rovinosa uscita di pista di Fabio Scherer ha mandato in frantumi la Oreca #34 della Inter Europol Competition. Bandiera rossa esposta per il botto, ma svizzero che fortunatamente è uscito illeso dai rottami.

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Michael Christensen, Kevin Estre Photo by: JEP / Motorsport Images

LMGTE PRO

La doppietta LMGTE PRO per le Porsche del Team Manthey era annunciata e si è materializzata senza troppi patemi.

Christensen ha piazzato la 911 RSR-19 #92 in Pole Position con il tempo di 1'57"233, beffando proprio all'ultimissimo tentativo per 0"150 la #91 del compagno Gimmi Bruni.

In casa Chevrolet c'era stata una minima speranza quando Nick Tandy era riuscito a salire al comando con la Corvette C8.R #64, ma l'alfiere della Pratt&Miller si vede costretto ad accontentarsi del terzo posto con quasi mezzo secondo di ritardo.

Peggio è andata alle Ferrari, lontanissime dalle rivali di categoria e addirittura dietro ai poleman LMGTE AM.

Con grande sofferenza, la migliore delle 488 di AF Corse è quella di James Calado (#51) a ben 2" dalla vetta, seguito a ruota dal collega Antonio Fuoco con la #52.

#33 TF Sport Aston Martin Vantage AMR: Ben Keating, Florian Latorre, Marco Sorensen Photo by: JEP / Motorsport Images

LMGTE AM

Tra i protagonisti della Classe LMGTE AM spicca l'ottimo Keating, che sulla Aston Martin Vantage #33 conclude in 1'59"204 e davanti alle Ferrari PRO, come dicevamo sopra.

Il portacolori della TF Sport batte agevolmente così la Vantage #98 di Paul Dalla Lana (NorthWest AMR), mentre la seconda fila dello schieramento verrà condivisa dalla Porsche #56 di Brendan Iribe (Team Project 1/Inception) e dalla Ferrari #85 della Iron Dame, Sarah Bovy.

Top5 per Satoshi Hoshino sulla Aston Martin di D'Station Racing/TF Sport, che si tiene dietro la Porsche #77 condotta da Christian Ried (Dempsey-Proton Racing) e la Ferrari #54 di Thomas Flohr (AF Corse).

Malissimo invece l'altra Porsche del Team Project 1, visto che Nicolas Leutwiler si è girato andando a muro con la #46 al giro lanciato e causando pure la bandiera rossa che ha costretto tutti ai box, uscendo con soli 6'53" per effettuare l'assalto al primato.

Lo svizzero, assieme a Matteo Cairoli e Mikkel Pedersen, partirà ultimo.

La 1000 Miglia di Sebring, primo evento del FIA WEC 2022, sarà visibile in diretta su Motorsport.tv dalle ore 17;00 italiane di venerdì 18 marzo.