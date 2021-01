WEC: Alpine sceglie Lapierre, Negrao e Vaxiviere per la LMP1

L'Alpine Endurance Team ha scelto i tre piloti con cui si presenterà al via del FIA World Endurance Championship per la stagione 2021.

Il nome di André Negrão era già uscito ufficiosamente venerdì scorso alla pubblicazione della entry-list di quest'anno dei partecipanti alla serie.

Al brasiliano si uniscono Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxivière, che quindi saliranno a bordo della A480-Gibson LMP1 gestita dal Team Signatech, che come sappiamo ha preso il telaio Oreca utilizzato lo scorso anno dalla Rebellion.

Negrão di fatto viene confermato nella line-up dei francesi, dato che era già stato in azione con la LMP2, mentre Lapierre - che ha appena creato il suo team per la ELMS in collaborazione con Cool Racing - ritorna nella prima categoria, alla quale aveva presenziato con la Toyota, ritrovano il compagno con cui vinse il titolo nel 2018-2019.

Per Vaxivière è l'esordio in LMP1 dopo le esperienze con le LMP2 negli anni scorsi con TDS Racing.

"Scegliere i piloti non è mai semplice, ma credo molto in Philippe Sinault perché ha esperienza e vinto tanto in pista, e non è secondo a nessuno in questo senso - ha dichiarato Laurent Rossi, AD di Alpine - Due di questi hanno già corso per Alpine a Le Mans portandola al successo in LMP2 nel 2019. Sono sicuro che con Matthieu Vaxivière l'equipaggio raggiungerà gli obiettivi del marchio brillando in tutto il mondo".

Sinault ha aggiunto: "Oggi presentiamo un nuovo trio di piloti che sono all'altezza della sfida che Alpine vuole affrontare nella categoria Hypercar. Abbiamo scelto dei ragazzi che si completano a vicenda in termini di esperienza, le cui personalità creeranno un buon spirito di squadra in tutte le circostanze. Nicolas e André si conoscono bene e hanno dimostrato la loro capacità di lavorare insieme per il bene della squadra. Matthieu è diventato subito un nome ovvio per noi, viste le sue qualità umane e la velocità con cui è conosciuto nel paddock. Posso assicurarvi che i nostri tre piloti sono motivati come sempre a far brillare i colori di Alpine fin dai primi giri della A480".

Lapierre sorride per il ritorno sulla LMP1: "Sono molto felice che Alpine abbia deciso di entrare nella massima categoria del WEC. La conosco bene avendoci gareggiato per cinque stagioni lottando per il podio sui circuiti di tutto il mondo. Il team Alpine è ovviamente una famiglia con la quale ho centrato i migliori successi, sono sicuro che Philippe Sinault e i membri del suo team saranno in grado di preparare una macchina che ci permetterà di giocare un ruolo di primo piano fin dalle prime gare della stagione".

Negrão fa invece il balzo nella prima Classe: "Avendo vinto tutto nella categoria LMP2 negli ultimi anni, era logico che Alpine decidesse di raccogliere la sfida di entrare nella classe regina del FIA WEC. Sono orgoglioso e felice che abbia deciso di fidarsi ancora una volta di me per rappresentare questo marchio, che parla a così tanti appassionati di motorsport, soprattutto nel mio paese, il Brasile, dove Alpine ha prodotto e commercializzato con successo vetture in passato".

Anche Vaxivière si mostra motivato: "Sono già impaziente di fare i primi test per iniziare a lavorare con i miei nuovi compagni di squadra, il team e per scoprire la macchina. La reputazione della squadra di Philippe Sinault è ben consolidata e sono sicuro che faranno un lavoro eccezionale nella stagione 2021. Guidare per un marchio come Alpine è una grande fonte di motivazione per me e farò del mio meglio per onorare la già ricchissima lista di successi di Alpine nell'Endurance".