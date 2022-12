WEC | Alpine: la LMDh nel 2024 un vantaggio visti i problemi

La Casa francese si è impegnata a costruire un'auto LMDh per quella che è stata definita una nuova era d'oro delle corse endurance, ma la macchina costruita su telaio Oreca non sarà pronta prima del secondo anno del ciclo di regolamenti dedicati.

Alcuni ritengono che questo potrebbe mettere Alpine in una posizione di svantaggio rispetto ad altri Costruttori di LMDh come Porsche, Cadillac e BMW, costringendola inoltre a recuperare terreno nei confronti di Toyota, Peugeot e Ferrari, che utilizzano vetture LMH nella stessa classe Hypercar.

Tuttavia, tutte le Case LMDh che si apprestano a correre nel WEC e nell'IMSA SportsCar Championship l'anno prossimo sono state ostacolate da problemi durante i test con il sistema ibrido che comprende un motore elettrico costruito da Bosch, una batteria fornita da Williams Advance Engineering e un cambio progettato da Xtrac.

I problemi riguardano non solo i componenti in sé, ma anche la loro integrazione con il resto del gruppo propulsore, che i costruttori sono tenuti a realizzare in proprio.

Per questo motivo Lapierre ritiene che il team francese non debba preoccuparsi di entrare a far parte della LMDh un anno dopo i rivali, con l'esperienza che Oreca sta acquisendo nello sviluppo dell'Acura ARX-06 che gioca a suo favore.

"In questo momento vedo molti vantaggi perché ci sono molte parti comuni che sicuramente alla fine del 2023 saranno più pronte di quanto non lo siano ora - ha detto il transalpino a Motorsport.com - Ci sono molte nuove parti comuni che non si possono cambiare, questo è lo svantaggio di correre con la LMDh".

"Sicuramente la vettura è molto più semplice rispetto alla LMP1 o alla LMH, ma ci sono alcune parti comuni con cui bisogna fare i conti e i test sono molto importanti in questo senso. Penso che si stia andando nella giusta direzione, ma ci è voluto un po' di tempo".

"Inoltre, le persone avranno più esperienza, l'Oreca ha fatto anche il telaio Acura. Spero quindi che potremo trarne vantaggio. Anche in termini di preparazione ci dà un po' più di tempo. Si tratta di un nuovo motore, di una nuova vettura, c'è molto da fare, quindi credo che il momento sia giusto".

"È un po' un peccato perdere il centenario della 24 Ore di Le Mans perché sarà un evento bellissimo, ma alla fine il momento migliore per tutti era essere al via nel 2024".

#36 Alpine Elf Team Alpine A480 - Gibson LMP1: Nicolas Lapierre Photo by: JEP / Motorsport Images

Alpine non ha ancora rivelato il motore a combustione interna che utilizzerà Tuttavia, l'AD di Alpine Racing, Bruno Famin, ha dichiarato che è stato messo al banco di prova già da qualche tempo: "Sono abbastanza soddisfatto, lo sviluppo procede bene e i nostri concorrenti stanno sviluppando il sistema Bosch per noi".

Alpine non ha rivelato quando intende effettuare i test con la LMDh, ma ha già stabilito una tabella di marcia da qui alla prima uscita della vettura.

"Dobbiamo superare tutte le normali tappe di uno sviluppo di questo tipo - ha aggiunto Famin - Non c'è una pietra miliare o un argomento più importante, stiamo solo ragionando secondo la pianificazione o la tempistica del progetto".

"Stiamo testando il motore, sviluppando la sua integrazione, la carrozzeria e il telaio con Oreca. Tutto si sta muovendo secondo la tabella di marcia e non c'è molto altro da dire".