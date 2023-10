WEC | Alleanza McLaren-United Autosports per la LMGT3 2024

La McLaren ha raggiunto un accordo con United Autosports per presentare domanda d'iscrizione alla stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

La Casa britannica punta a tornare in azione nella massima serie endurance e, soprattutto, alla 24h di Le Mans, vinta a sorpresa nel 1995 al debutto con la F1 GTR.

Con l'eliminazione della Classe LMP2, la United Autosports cercava un marchio con cui collaborare, anche in ottica di un possibile impegno futuro in Hypercar, e con McLaren può cominciare schierando la rinnovata 720S GT3 Evo nella neonata categoria LMGT3.

Un accordo nato anche grazie al duplice impegno di Zak Brown, che riveste ruoli sia in McLaren che in United, della quale è co-proprietario, e che non ha mai nascosto la voglia del marchio inglese di sbarcare tra i prototipi in futuro con una LMDh, anche se al momento ogni cosa è ancora in divenire.

"Il motorsport rimane una parte fondamentale della strategia di McLaren per il futuro delle prestazioni, e da tempo consideriamo il WEC come una scelta naturale per dimostrare le capacità prestazionali delle nostre auto", ha sottolineato Michael Leiters, capo di McLaren Automotive.

"Questo include il ritorno a Le Mans, che è una parte intrinseca del nostro duraturo successo nel motorsport. Abbiamo scelto United Autosports, che riteniamo condivida la nostra passione per le gare GT endurance e il marchio McLaren e che, come noi, ha una storia di successi".

"Ci auguriamo che l'iscrizione di United venga accettata e non vediamo l'ora di gareggiare con i nostri rivali nel WEC a partire dal 2024".

#59 Kokusai Kaihatsu Racing McLaren F1 GTR: Yannick Dalmas Photo by: Sutton Images

Quest'ultima fase è molto importante perché ribadisce ancora una volta la situazione. In Classe LMGT3 possono iscriversi in via prioritaria i Costruttori presenti già in Hypercar, ma al momento non è ancora chiaro quanti siano e chi abbia intenzione di portare anche un paio di GT3 in pista.

Ferrari, Porsche, Corvette (tramite Cadillac/General Motors) e Lamborghini sono tra queste, Toyota ha in fase di sviluppo la GT3 che potrebbe essere griffata Lexus, mentre Aston Martin aggiornerà l'attuale Vantage in attesa dell'arrivo della Valkyrie LMH, ma per ora FIA e ACO non hanno comunicato quanti posti in LMGT3 effettivamente ci saranno a disposizione.

"Si tratta di un progetto molto importante per la McLaren al suo ritorno a Le Mans, quindi siamo estremamente orgogliosi di essere stati scelti come team per rappresentare la McLaren nella LMGT3", afferma Richard Dean, capo di United Autosports.

"L'esperienza di United a Le Mans e nel WEC sarà preziosa, ma sappiamo che si tratta di una competizione seria e siamo pronti alla sfida".