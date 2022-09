WEC | AF torna leader: "Trionfo importante dopo tanti imprevisti"

La AF Corse torna a vincere in Classe PRO/AM tra le LMP2 del FIA World Endurance Championship con una prova maiuscola in quel del Fuji.

La 6h giapponese rappresentava un banco di prova importante per il team tricolore, che con la Oreca 07-Gibson #83 era chiamato a riscattarsi dopo aver sofferto un po' troppo a Le Mans e Monza.

François Perrodo, Nicklas Nielsen ed Alessio Rovera hanno mostrato i muscoli fin dalle Qualifiche con la sontuosa Pole Position conquistata dal danese - secondo generale in LMP2 - e poi completato l'opera in gara.

Podio LMP2 Pro-Am: Vincitore della gara #83 AF Corse Oreca 07 - Gibson LMP2: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera, secondo posto #35 Ultimate Oreca 07 - Gibson LMP2: Jean-Baptiste Lahaye, Matthieu Lahaye, Francois Heriau, terzo posto #45 Algarve Pro Racing Oreca 07 - Gibson LMP2: Steven Thomas, James Allen, Rene Binder Photo by: JEP / Motorsport Images

"Stavolta è toccato a me partire e mi sono trovato attorno una serie di piloti molto veloci, il che ha reso tutto piuttosto difficile nei primi 2-3 giri", ha detto Perrodo.

"L'obiettivo era non commettere errori, ho avuto una bella lotta con la Oreca #35 condotta da Heriau e nonostante avessimo poca velocità sul dritto siamo comunque riusciti a vincere".

"Ora siamo di nuovo in testa al campionato, ma non con un ampio margine, per cui in Bahrain sarà molto interessante vedere come finirà".

#1 Richard Mille Racing Team Oreca 07 - Gibson LMP2: Lilou Wadoux, Paul-Loup Chatin, Charles Milesi, #83 AF Corse Oreca 07 - Gibson LMP2: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images

Nel turno di guida di Nielsen è arrivata anche una sanzione di 10" aggiunti al pit-stop per una difesa un po' troppo sopra le righe da parte del pilota ufficiale Ferrari GT.

"Sapevamo di non essere molto veloci in rettilineo e gli altri ci insidiavano; purtroppo è arrivata una penalità perché ho esagerato nei cambi di direzione per difendermi, penso che ci stia", ammette 'Nick'.

"Nonostante ciò, siamo riusciti a prenderci il primato e possiamo essere molto contenti del risultato".

Per Rovera era invece l'esordio assoluto nel Sol Levante, ma anche qui il varesino prosegue nel 'bruciare' le tappe aggiungendo un ulteriore successo al suo palmares.

"Per me era la prima volta in Giappone, la pista mi è piaciuta ed è stato bello vedere tanti tifosi, è stato davvero intenso vivere un weekend così impegnativo e sempre ai vertici. Con la squadra e i miei compagni abbiamo lavorato bene durante i turni di libere e i risultati sono arrivati fin dalle qualifiche", commenta Rovera.

#83 AF Corse Oreca 07 - Gibson LMP2: Francois Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: JEP / Motorsport Images

"In gara non abbiamo sofferto particolari problemi, il mio doppio stint è andato piuttosto bene, è stato tranquillo e i miei compagni hanno fatto un ottimo lavoro. Era un appuntamento cruciale e l'abbiamo superato nel migliore dei modi".

"Siamo contenti di essere tornati sul primo gradino del podio e in testa al campionato. A Sakhir ci saranno tanti punti in palio e la rincorsa al titolo è completamente aperta, il nostro vantaggio non è ampio, dunque non ci resta che vincere anche lì. Anche il minimo dettaglio potrebbe fare la differenza, conterà solo il primo posto".

"In ogni caso al Fuji siamo tornati a vincere anche nel Mondiale dopo Sebring e Spa. Malgrado avessimo già vinto due settimane fa a Barcellona nella serie europea della ELMS, ritrovare un successo iridato era importante anche per mettersi definitivamente alle spalle gli imprevisti di Le Mans e Monza e ripartire con rinnovate motivazioni".