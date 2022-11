WEC | AF Regina anche in LMP2: "Risultati ci hanno dato ragione"

E' stata un'altra stagione da incorniciare per AF Corse, che all'esordio nella Classe LMP2 del FIA World Endurance Championship conquista il titolo della categoria PRO/AM.

Oltre a festeggiare l'iride in LMGTE PRO con la Ferrari, la squadra piacentina concede il bis con il trio formato da François Perrodo, Nicklas Nielsen ed Alessio Rovera, che al volante della Oreca 07-Gibson #83 tornano sul tetto del mondo dopo aver trionfato nel 2021 in LMGTE AM con una 488.

Perrodo ha contribuito a finanziare il programma di quest'anno provando il passaggio ad una categoria superiore, avvalendosi dell'aiuto dei due piloti ufficiali Ferrari GT che hanno potuto fare esperienza a bordo di un prototipo in vista dell'arrivo della Hypercar di Maranello nel 2023.

Alla 8h del Bahrain il terzetto ha conseguito il quarto successo su sei gare disputate dopo quelli messi in bacheca a Sebring, Spa-Francorchamps e Fuji, che unito al podio di Monza cancella l'unico neo della stagione, ossia quel quarto posto arrivato alla 24h di Le Mans tra problemi ed errori.

#83 AF Corse Oreca 07-Gibson LMP2: François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: AG Photo / Manganaro

“E’ stata una stagione durissima, anche in questo finale nel deserto, ma la squadra è stata straordinaria e abbiamo potuto coronare nella maniera più esaltante, sul primo gradino del podio, il successo in campionato", ha dichiarato Rovera, al suo secondo Mondiale di fila che sta vedendo il varesino crescere sempre di più, con rapidità, lucidità e pacatezza.

"Abbiamo visto per la prima volta la Oreca solo un anno fa e nel giro di pochi mesi già a Sebring ci siamo presentati ai vertici. Poi ci siamo mantenuti lì davanti round dopo round, lottando metro su metro con rivali competitivi, grazie alla dedizione e alla determinazione che ognuno ha saputo mettere in questa impresa".

Le difficoltà erano rappresentate dalla novità del mondo dei prototipi per l'equipaggio #83, fra l'altro in una categoria come la LMP2 dove spesso di arriva a giocarsi il successo all'ultima curva.

La bontà del lavoro del team AF Corse e la qualità non solo dei due ragazzi Ferrari, ma anche la bravura di un concorrente con licenza Bronze quale è Perrodo ha amalgamato gli ingredienti per un altro grande successo, vedendoli spesso in lizza per le parti alte della classifica contro rivali più quotati.

"Siamo davvero contenti e personalmente sono felice che questo secondo titolo, seppure stavolta non su una Ferrari, sia arrivato alla prima stagione nei prototipi e da pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT. Era una nuova, emozionante sfida e i risultati ci hanno dato ragione”.

