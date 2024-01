WEC | AF Corse con Yifei Ye e Shwartzman sulla sua Ferrari 499P

La AF Corse ha completato la sua formazione 2024 con Yifei Ye e Robert Shwartzman per il volante della Ferrari 499P che schiererà in privato al via del FIA World Endurance Championship 2024.

La squadra piacentina, che aveva già annunciato qualche settimana fa l'ingaggio di Robert Kubica, potrà ora contare anche sull'apporto di due piloti ufficiali del Cavallino Rampante, che già da diverso tempo erano stati indicati come possibili candidati al sedile della Hypercar di Maranello #83.

Ye ha infatti firmato con la Casa emiliana un contratto prima di Natale, liberandosi da Porsche Motorsport con cui è cresciuto nelle ultime stagioni grazie al supporto del ramo Asia Pacific, sfornando ottime prestazioni al volante dei prototipi LMP2 e della 963 LMDh con cui ha debuttato lo scorso anno.

Photo by: Ferrari Yifei Ye, Ferrari Competizioni GT

“È un vero privilegio poter essere uno dei tre piloti della Ferrari 499P #83 di AF Corse. Questa squadra ha ottenuto numerosi successi nei più prestigiosi campionati endurance e sono felicissimo di poter debuttare come pilota ufficiale Ferrari nel FIA WEC e alla 24 ore di Le Mans", dice il cinese.

"Lo scorso anno il livello dei partenti era già altissimo, quest’anno con 19 vetture in classe Hypercar lo sarà ancora di più ma, alla luce delle performance della squadra nel 2023, non ho dubbi che saremo immediatamente competitivi. Insieme ai miei compagni di squadra abbiamo grande esperienza e velocità".

"Non vedo l’ora di avere un primo assaggio della 499P e iniziare il lavoro di preparazione in vista della stagione ormai alle porte, ma sono sicuro che saremo subito pronti a lottare per vittorie e podi fin dal primo appuntamento in Qatar”.

Shwartzman è da tempo nel mondo Ferrari in quanto ha ricoperto il ruolo di terzo pilota e riserva per la Formula 1, e avendo preso parte alle corse GT con la 296 GT3 nel 2023, anno in cui ha pure provato la 499P nei Rookie Test del FIA WEC in Bahrain.

Photo by: Shameem Fahath Robert Shwartzman, Ferrari AF Corse

“Sono molto contento di partecipare nel FIA WEC con la Ferrari 499P di AF Corse assieme a due compagni come Robert e Yifei", afferma il russo.

"Partiamo con fiducia e ambizione. Fiducia nel lavoro che sapremo fare assieme alla squadra, ambizione per i risultati che vogliamo ottenere quest’anno. Avremo poco tempo e tante cose su cui concentrarci, ma darò il massimo per adattarmi più velocemente possibile alla vettura, alla squadra e a tutto quello che accadrà".

"Sono fiducioso che la stagione sarà positiva e sono davvero motivato per raccogliere buoni risultati, con l’ambizione di vincere il titolo mondiale. C’è una gara che attendo però in maniera speciale ed è la 24 Ore di Le Mans. È una corsa che è da sempre nei miei sogni e farò il possibile per cercare di conquistarla, darò tutto me stesso per riuscirci”.

Con il trio Kubica/Ye/Shwartzman la AF Corse punta in alto nella Classe Hypercar e nella relativa classifica riservata ai team clienti che gareggiano in veste privata nel Mondiale.

“Dopo due anni nel FIA WEC in classe LMP2, coronati dal titolo nella stagione 2023, sono molto contento di poter guidare la Ferrari 499P di AF Corse. Dividerò la macchina con Robert e Yifei, due piloti molto veloci, ma la sfida sarà molto complicata in una griglia di partenza molto tosta", conclude Kubica.

Photo by: NM2255 Robert Kubica, Ferrari 499P

"Abbiamo tutti i presupposti per fare bene, ma dobbiamo anche recuperare tanto terreno, dal momento che tutti e tre abbiamo poca esperienza al volante della 499P. Sarà una sfida difficile ed impegnativa, ma al tempo stesso molto emozionante."

"Dovremo cercare di mantenere i piedi per terra e fare del nostro meglio. Specialmente ad inizio stagione non sarà facile, ma cercheremo di massimizzare il tempo in pista per accumulare esperienza preziosa. Sono contento di entrare a far parte di AF Corse, una squadra che vedevo correre e vincere da tantissimi anni in molte categorie”.

Antonello Coletta, Global Head of Endurance e Corse Clienti: “Siamo molto felici di poter dare l’opportunità ai nostri piloti ufficiali di prendere parte all’intera stagione del FIA WEC con la Ferrari 499P numero 83 del team AF Corse. Yifei nelle scorse stagioni si è messo in luce ottenendo due titoli nelle corse endurance, e ora potrà mettersi alla prova nella massima categoria iridata con una Hypercar Ferrari. Robert, invece, potrà continuare il proprio percorso con una nuova sfida, dopo una positiva stagione 2023 che lo ha visto ottenere un successo a Barcellona con la 296 GT3, e mostrare un ottimo adattamento alla 499P durante i rookie test in Bahrain.”