WEC | Addio GTE, il dispiacere dei piloti: "Erano come prototipi"

La 8 Ore del Bahrain del novembre scorso ha segnato l'ultima uscita per le vetture GTE dopo la decisione di FIA e ACO di eliminare la categoria dal WEC e dalla European Le Mans Series il prossimo anno.

Le GTE sono state un punto fermo del Mondiale fin dalla rinascita del campionato nel 2012, con numerosi costruttori, tra cui Porsche, Ferrari, Ford, BMW e Corvette, che hanno costruito auto conformi a questo regolamento.

La categoria GTE Pro, in particolare, era molto popolare tra i piloti e gli appassionati a metà e alla fine degli anni 2010, ma la classe ha subito un drastico declino già prima dell'introduzione della Classe Hypercar nel 2021.

La GTE Pro è stata eliminata dal WEC alla fine della stagione 2022, e anche la GTE Am verrà abbandonata dal campionato a favore di una nuova categoria con vetture GT3 l'anno prossimo.

Sebbene la differenza tra le GTE e GT3 non sia così grande in termini di prestazioni, le GTE erano progettate più come vetture da corsa purosangue e quindi erano molto interessanti per i piloti professionisti.

Matteo Cairoli, che ha ottenuto tre vittorie in GTE Am con la Porsche 911 RSR-19, ha dichiarato che le nuove vetture GT3 non saranno semplicemente piacevoli da guidare come le precedenti versioni.

"Per me la GTE sarà sicuramente la migliore auto GT di sempre - ha dichiarato il comasco a Motorsport.com - Naturalmente anche la GT3 è un'auto piacevole da guidare, ma la GTE è professionale e quindi bisogna adattare il proprio stile di guida più di quanto si faccia con una GT3".

"Mi sono goduto ogni singolo giro che ho fatto negli ultimi sette anni e sono un po' triste nel vedere la fine di questa fantastica macchina. Sicuramente la Classe LMGT3 sarà emozionante perché ci saranno molti costruttori e auto. E credo che la lotta sarà sempre accesa".

"Ma il piacere di guida non sarà più lo stesso. Le GT3 sono più simili a un'auto stradale, mentre le GTE sono più un prototipo. Come spettacolo sarà molto bello, ma il piacere al volante sicuramente no".

Photo by: Alessio Morgese #83 Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Luis Perez Companc, Lilou Wadoux, Alessio Rovera

Nicky Catsburg, che ha corso con la BMW M8 GTE sia nell'IMSA che nel WEC prima di entrare in Corvette nel 2021 e vincere a Le Mans quest'anno, ritiene che la GTE Pro sia stata ancora più competitiva della LMP1 durante il suo picco.

"Amo assolutamente la classe GTE, probabilmente è stata la mia classe preferita in tutta la mia carriera. Queste auto sono vere e proprie vetture da corsa di razza", commenta l'olandese.

"Se si considera la GTE Pro, per me è stata potenzialmente il livello più alto delle gare a tutti i livelli. Ho sempre pensato che la GTE Pro fosse la classe più difficile da vincere a Le Mans in termini di qualità complessiva e di numero di vetture".

"È stata una classe in cui ho sempre voluto essere e in cui ho sempre voluto misurarmi con i migliori e l'amavo follemente. La GTE Am è un po' un passo indietro rispetto alla GTE Pro, ma credo ancora che sia una classe in cui è estremamente bello correre".

"È un peccato vederla sparire e dirle addio. Naturalmente la GT3 sarà ancora molto eccitante e molto bella da affrontare. Ci saranno più auto e più opportunità".

Il pilota della Cadillac Richard Westbrook ha ottenuto molti successi con le vetture GT su entrambe le sponde dell'Atlantico alla fine degli anni 2010, prima di tornare ai prototipi negli ultimi anni. Il 48enne ritiene che gli appassionati di sportscar ricorderanno i giorni della GTE Pro a Le Mans per molti anni a venire.

"Molte persone usano l'espressione 'l'era d'oro delle corse GT', e non hanno torto. Se guardi indietro ad anni come il 2017, il 2018 e il 2019, c'era un treno di auto GTE Pro a Le Mans, 20 auto testa a testa per 24 ore", dice l'inglese.

"È stata davvero una guerra con i costruttori e tutti così vicini. C'erano i migliori marchi in gara. Ho avuto la fortuna di guidare per quattro costruttori in quel periodo: Porsche, Corvette, Ford e Aston Martin".

"È stato davvero un periodo speciale, non c'è dubbio. Tra vent'anni un padre racconterà a suo figlio la storia di com'era Le Mans in quel periodo, e il bambino probabilmente non ci crederà! Era così serrata, una gara intensa dall'inizio alla fine".

Photo by: JEP / Motorsport Images #85 Iron Dames Porsche 911 RSR - 19: Sarah Bovy, Michelle Gatting, Rahel Frey

Il tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, André Lotterer non ha mai potuto correre in GTE Pro, ma ha descritto questi mezzi come "molto emozionanti".

"È sempre così quando qualcosa finisce e queste erano belle auto, ad altissima tecnologia, molto ben sviluppate e molto emozionanti", ha detto la star della Porsche a Motorsport.com.

"Se si guarda alla 911 RSR, si tratta di un'auto dal suono così buono e bella, un'auto di successo. È un po' triste, a dire il vero, perché la gente ci ha messo tanto impegno nel portarle in pista ed è stata un'auto iconica per molti anni. Se si pensa ai primi anni '70, la RSR era già presente. Ma è così, niente è per sempre".

Il capo di TF Sport, Tom Ferrier, il cui team ha ottenuto molti successi con l'Aston Martin Vantage, ha affermato che le vetture GTE godono di un certo grado di esclusività che mancherà l'anno prossimo.

Tuttavia, ritiene anche che la nuova LMGT3 aprirà il WEC a un ampio numero di costruttori che in precedenza non potevano partecipare alla serie a causa delle barriere all'ingresso associate alle classi GTE.

"La GTE è sempre stata una classe straordinaria e ha avuto un'atmosfera molto esclusiva - ha dichiarato Ferrier a Motorsport.com - Credo che molti piloti e clienti paganti abbiano sempre apprezzato questo aspetto".

"Era un'auto speciale che si poteva vedere correre a Le Mans e solo nel WEC e nell'ELMS, ma ora è ovviamente diventata un'auto che poteva essere utilizzata ovunque. Il rovescio della medaglia è che coinvolge un sacco di costruttori per un sacco di marchi diversi, per cui ci sono aspetti positivi e negativi".

Nel corso della sua illustre carriera nel WEC, Ben Keating, che ha partecipato pure all'IMSA, ha guidato sei diverse vetture GTE, dalla SRT Viper nel 2015 alla Corvette C8.R con cui ha vinto a Le Mans quest'anno.

L'americano ha dichiarato di aver apprezzato particolarmente il fatto che i regolamenti GTE permettessero a ogni costruttore di avere uno pneumatico su misura costruito in collaborazione con Michelin, il che significa che potevano essere in grado di estrarre il massimo delle prestazioni da ogni vettura. Ciò è in netto contrasto con la GT3, dove le auto corrono per lo più con gli stessi pneumatici.

"Mi piaceva il fatto che i pneumatici Michelin fossero progettati specificamente per ogni singola vettura. È una cosa importante avere una gomma studiata per la propria auto, e i Michelin montati sulla Corvette sono diversi da quelli di Porsche, Ferrari o Aston Martin", afferma il Campione LMGTE AM.

È una cosa davvero importante per il livello di prestazioni di queste auto. Erano così ben progettate, mentre la maggior parte delle GT3 sono studiate per essere vetture clienti. Tutte le GTE sono state progettate per essere auto da corsa di livello professionale, con un po' di extra in ogni aspetto. Mi piacevano molto".

"È sicuramente un'abilità che devi sviluppare, ed è stato molto divertente aumentare le capacità di essere veloce su queste auto".

Photo by: JEP / Motorsport Images #33 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R: Ben Keating, Nicolas Varrone, Nicky Catsburg

Una delle maggiori lamentele legate alle vetture GT3 è che sono dotate di un sistema anti-bloccaggio come da regolamento. Sebbene questo aiuti notevolmente i piloti gentleman, molti ritengono che l'ABS non debba esserci nei campionati professionistici come il WEC e che tolga un importante elemento di differenziazione tra i piloti".

Alla domanda sulla sua opinione riguardo al passaggio dalle vetture GTE alle GT3, Christian Ried, che ha partecipato a tutte le gare GTE Am dalla nascita dell'attuale WEC nel 2012, ha dichiarato a Motorsport.com: "Amo la GTE, più della GT3. Sicuramente è una buona idea avere auto da corsa con ABS, soprattutto nelle categorie amatoriali, ma per me il WEC è il livello più alto della GTE e tutti i piloti Pro e Am qui sono davvero di alto livello, sono sicuro che possono guidare una vera auto da corsa senza ABS".

A proposito dell'ABS, Cairoli ha aggiunto: "L'ABS è qualcosa che personalmente non mi piace avere. Ma fa parte della vettura e del regolamento, quindi dobbiamo adattarci. Tutto sommato è più facile perché puoi giocare di più con la macchina, ti permette di fare più errori senza perdere molto".

"L'ABS ti aiuta molto e credo che dal punto di vista dei gentleman sia la soluzione giusta. Ma per un pilota professionista, di sicuro, la differenza che si fa in frenata e con l'ABS, il divario sarà molto meno ampio tra tutti".