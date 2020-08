WEC: a Spa è Pole per Rebellion, United Autorsport e Porsche

La Rebellion Racing conquista la Pole Position per la 6h di Spa-Francorchamps, gara che segnerà la ripartenza del FIA WEC domani.

Norman Nato e Gustavo Menezes hanno centrato il primato in 1'59"577 con la R13-Gibson #1, proseguendo il dominio visto per tutte e tre le sessioni di Prove Libere andate in scena sui 7,004km del tracciato che attraversa le Ardenne.

Le Toyota debbono accontentarsi del secondo e terzo posto, con Brendon Hartley e Kazuki Nakajima che terminano a 0"286 dalla vetta con la TS050 Hybrid #8, mentre la #7 di Kamui Kobayashi e Mike Conway chiude terza a +1"420.

In seconda fila avremo anche la ByKolles Enso CLM P1/01 che Tom Dillmann e Oliver Webb hanno portato a 2"247 dal primato nella prima gara di rientro per la squadra austriaca, intenta a preparare il ritorno a Le Mans.

Pole Position anche per la United Autosports in Classe LMP2 con la Oreca 07-Gibson #22 di Phil Hanson-Filipe Albuquerque-Paul Di Resta, che partiranno dalla terza fila dello schieramento affiancati da Roberto Gonzalez-Antonio Felix Da Costa-Anthony Davidson con la Oreca #38 della JOTA Sport.

Terzo posto di categoria per il team Cool Racing che schiera Nicolas Lapierre-Antonin Borga-Alexandre Coigny, ma un grande applauso va a Ryan Cullen, che assieme a Will Stevens si aggiudica il quarto posto con la Oreca 07 del team Jackie Chan DC Racing dopo essere stato frettolosamente chiamato in sostituzione di Gabriel Aubry, trovato positivo al COVID-19 e quindi rimasto in quarantena in albergo.

Un testacoda di Nobuya Yamanaka nel finale nega il miglioramento alla Ligier della Eurasia Motorsport, che si ritrova ottava in Classe alle spalle della Dallara di Cetilar Racing con sopra Andrea Belicchi-Giorgio Sernagiotto-Roberto Lacorte.

In LMGTE Pro grande prova per Kévin Estre e Michael Christensen, autori del 2'14"207 che regala la Pole Position al Porsche GT Team, seppur con il brivido dell'investigazione per non aver rispettato i track-limits, anche se lo stesso Estre ha dichiarato che non c'è grossa preoccupazione.

La 911 RSR-19 #92 batte per 0"215 la Aston Martin Vantage #97 di Alex Lynn e dell'idolo locale Maxime Martin, i quali precedono i compagni di squadra della #95, Marco Sorensen-Nicky Thiim e la seconda Porsche ufficiale, quella #91 di Richard Lietz-Gimmi Bruni, staccata però di oltre 0"6 dalla vetta.

Qualifica complicata per le Ferrari visto che le 488 GTE dei portacolori AF Corse concludono in quinta e sesta posizione di categoria a più di otto decimi; Miguel Molina e Davide Rigon piazzano la loro Rossa #71 davanti ai colleghi della #51, James Calado-Alessandro Pier Guidi.

La Porsche sorride anche in Classe LMGTE Am con il team Dempsey-Proton Racing, in Pole Position con la 911 #77 di Christian Reid-Riccardo Pera-Matt Campbell in 2'16"519.

Seconda prestazione, ma con un ritardo di 0"730, per Egidio Perfetti-Matteo Cairoli-Laurens Horr sulla Porsche del Team Project 1, bravi a tenersi dietro i compagni Ben Keating-Felipe Fraga-Jeroen Bleekemolen e la Aston Martin Vantage #98 di Paul Dalla Lana-Augusto Farfus-Ross Gunn.