Ci sono un paio di novità per il prossimo round che il FIA World Endurance Championship disputerà a Portimão.

La concomitanza con l'evento dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship a Detroit ha costretto United Autosports ed Inter Europol Competition a trovare un sostituto per Filipe Albuquerque e Renger Van Der Zande.

La squadra anglo-statunitense è andata sulla scelta più ovvia e semplice, ovvero richiamare Paul Di Resta, il quale l'anno scorso aveva contribuito alla conquista del titolo LMP2 con la Oreca 07-Gibson #22, che in Portogallo condividerà con Phil Hanson e Fabio Scherer visto che Albuquerque dovrà volare negli Stati Uniti per correre con la Acura DPi della Wayne Taylor Racing.

"E' bello poter tornare a correre e non vedo l'ora di farlo con la Oreca #22 che ho condotto in Bahrain con la United Autosports alla fine dell'anno scorso - commenta lo scozzese - Ringrazio il team per avermi chiamato come sostituto di Filipe, sarà bello ritrovare Phil e condividere il volante con Fabio, specialmente dopo il successo che hanno ottenuto a Spa. Speriamo di continuare così”.

Di Resta era già stato annunciato come parte della formazione per la Oreca #23 alla 24h di Le Mans e potrebbe anche essere convocato per la gara di settembre Fuji, dato che nello stesso weekend ci sarà un'altra concomitanza con l'IMSA, di scena a Long Beach.

La Inter Europol Competition da questo punto di vista si è già messa avanti coi lavori, rimpiazzando Van Der Zande con Louis Delétraz sia in Portogallo che in Giappone.

Lo svizzero sarà nella formazione della Oreca #34 con Alex Brundle e Jakub Smiechowski.

“Sono contentissimo di correre con il team a Portimão e al Fuji, dato che Renger sarà impegnato in IMSA - ha detto il 24enne ginevrino - Ho già potuto vedere quanto la squadra sia motivata e voglia ottenere bei risultati, per cui non vedo l'ora di iniziare a lavorare con Alex e Kuba".