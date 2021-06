WEC: a Monza due Glickenhaus, cambio Briscoe-Mailleux

La Glickenhaus ha scelto i piloti con cui prenderà parte alla 6h di Monza, prossimo round del FIA World Endurance Championship che si terrà a metà luglio.

Le due novità stanno nel fatto che le 007 LMH saranno due, dato che esordirà la #708, mentre Ryan Briscoe non sarà della partita.

A condurre la Hypercar #709 assieme a Romain Dumas e Richard Westbrook è stato chiamato Franck Mailleux, che quindi avrà l'occasione di confrontarsi coi due colleghi che hanno corso in Portogallo nell'ultimo evento disputato.

Curiosamente, l'unico incidente occorso alla macchina del team tedesco-statunitense era stato provocato proprio da Briscoe, che per altro aveva preso una penalità. Non per questo però, l'australiano è stato messo in 'panchina', come spiega James Glickenhaus.

"Non ha niente a che fare con Portimao, dove Ryan è stato veloce e ha solo commesso un errore - dice Jim a Motorsport.com - Quando è ripartito dopo l'incidente, non ha spinto il tasto del launch-control, dunque si è bruciata la frizione".

"Ci abbiamo messo un'ora a sostituirla, il che vuol dire che senza quel problema avremmo corso per tutte le 8 ore in programma, terminando presumibilmente in Top6. E non sarebbe stato male come esordio perché abbiamo dimostrato di avere un buon passo, imparando tanto e prendendo anche punti".

In Brianza sulla 'nuova' #708 ci saranno Pipo Derani, Olivier Pla e Gustavo Menezes, ma non è escluso che prima vengano fatte altre prove.

"Era già in programma di alternare i nostri piloti, anche perché Monza è prima di Le Mans, per cui dobbiamo decidere chi correrà la 24h. L'errore di Briscoe non c'entra nulla con la sua momentanea sostituzione".

"Siamo fiduciosi, avendo una configurazione a basso carico credo che a Monza si potrà andare molto meglio rispetto a Portimao, così come a Le Mans".

