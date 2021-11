WEC | 8h Bahrain, Libere 3: la Toyota #8 è una sentenza

Prove Libere 3 della 8h del Bahrain, ultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship, che si concludono ancora una volta con la Toyota #8 in cima alla classifica dei tempi.

Per la terza volta di fila da quando sono ricominciati i lavori a Sakhir, Buemi/Nakajima/Hartley portano al comando la loro GR010 Hybrid fra le Hypercar, con il tempo di 1'48"346.

A seguire ci sono sempre i loro colleghi Kobayashi/Conway/López, che dovranno difendere il primato in campionato con la loro #7, mentre la Alpine LMP1 A480-Gibson #36 messa a punto dal Team Signatech per Negrão/Vaxivière/Lapierre rimane terza e lontanissima dalle giapponesi.

In Classe LMP2 sono le Oreca 07-Gibson di Jota a rimettere la testa avanti dopo che stamattina non avevano brillato gran che.

La #38 di Gonzalez/Da Costa/Davidson ottiene il crono di riferimento in 1'51"188, mentre la #28 di Gelael/Vandoorne/Blomqvist è terza.

Fra loro si conferma al secondo posto la #22 della United Autosports (Albuquerque/Hanson/Scherer), con la #1 del Richard Mille Racing Team (Flörsch/Visser/Calderon) che sale in una ottima quarta posizione.

Top5 di categoria per la #70 del RealTeam Racing/TDS (Garcia/Duval/Nato), che svetta in Pro/Am davanti ai rivali di High Class Racing (#20 Kubica/Fjordbach/Andersen) e Racing Team Nederland (#29 Van Eerd/Van Der Garde/Van Uitert).

Scende invece all'ottavo posto la #31 del Team WRT (Habsburg/Milesi/Frijns), con dietro la #21 di DragonSpeed USA (Montoya/Hanley/Hedman), quarta Pro/Am.

Completano lo schieramento la #34 di Inter Europol Competition (Smiechowski/Van Der Zande/Brundle) e la #44 di ARC Bratislava (Konôpka/Caldwell/Panciatici).

Le Porsche sono tornate a ruggire in Classe LMGTE Pro: è doppietta per le 911 RSR-19 ufficiali gestite dal Team Manthey, con la #92 di Jani/Estre/Christensen a girare in 1'56"590 rifilando quasi 1" ai colleghi della #91, Bruni/Lietz/Makowiecki.

Tempi nuovamente alti per le Ferrari 488 di AF Corse, con la #51 di Pier Guidi/Calado terza e la #52 di Molina/Serra quarta.

Anche in Classe LMGTE Am c'è una Porsche davanti: è la #56 del Team Project 1 (Cairoli/Pera/Perfetti), che in 1'58"696 batte le ottime Ferrari #83 di AF Corse (Perrodo/Nielsen/Rovera) e #47 di Cetilar Racing/AF Corse (Lacorte/Sernagiotto/Fuoco).

Alle spalle delle vetture di Maranello ci sono altre tre Porsche, con la #86 di GR Racing (Gamble/Barker/Wainwright) quarta davanti alle due di Dempsey-Proton Racing, #77 di Ried/Evans/Campbell e #88 di Al Qubaisi/Jefferies/Andlauer.

Settima la Ferrari #85 delle Iron Dames Frey/Legge/Bovy, poi troviamo le tre Aston Martin Vantage, con la #98 di NorthWest AMR (Farfus/Dalla Lana/Gomes) e la #33 di TF Sport (Keating/Pereira/Fraga) in Top10 davanti alla #777 di D'station Racing (Hoshino/Fujii/Watson).

Chiudono l'elenco le Ferrari #54 di AF Corse (Flohr/Castellacci/Fisichella), #57 di Kessel Racing/CarGuy Racing (Kimura/Jensen/Andrews) e la #60 di Iron Lynx (Piccini/Schiavoni/Cressoni).

Le Qualifiche della 8h del Bahrain, quinto round del FIA WEC 2021, saranno visibili su Motorsport.tv dalle ore 15;20 di venerdì 5 novembre. La Gara scatterà alle ore 12;00 di sabato 6 novembre.