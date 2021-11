WEC | 8H Bahrain: doppietta Toyota. Pier Guidi-Calado campioni!

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley Photo by: Toyota Racing

Come da pronostici la 8 Ore del Bahrain, ultimo appuntamento del WEC 2021, le Toyota Hypercar GR010 Hybrid centrano una prorompente doppietta, confermando ancora una volta la loro superiorità. A vincere è stata la numero 8, quella di Brendon Hartley, Kazuki Nakajima e Sébastien Buemi, ma a festeggiare davvero sono stati i compagni di squadra.

Infatti, José Maria Lopez, Kamui Kobayashi e Mike Conway hanno vinto il titolo iridato Piloti 2021. L'equipaggio della GT010 numero 7 avrebbe dovuto solo arrivare al traguardo nelle prime 3 posizioni e così è stato. Dopo aver firmato la pole ieri, oggi l'equipaggio si è accontentato del secondo posto e ha vinto con merito il titolo.

Per Lopez, Kobayashi e Conway si tratta di una strepitosa doppietta, la prima della carriera, quella che li ha portati a vincere la 24 Ore di Le Mans e il titolo WEC nella stessa stagione. Bello il gesto di Toyota, che ha permesso a Nakajima di tagliare il traguardo vincendo, in quella che è stata la sua ultima gara con il team.

Il podio Hypercar è stato completato - come da facili previsioni - dall'Alpine A480 motorizzata Gibson del trio Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Andre Negrao. L'equipaggio del team francese ha chiuso dietro alle 2 Toyota di 6 giri. Insomma, una gara senza storia anche a causa di un guasto tecnico che ha fermato Alpine sin dai primi giri di gara.

WRT coglie il titolo LMP2

#31 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Robin Frijns, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Charles Milesi Photo by: JEP / Motorsport Images

A Sakhir è stato consegnato anche il titolo LMP2, finito nelle mani di Ferdinand Habsburg, Charles Milesi e Robin Frijns. Per l'equipaggio del team WRT è stata una gara perfetta, condita non solo dal successo in Bahrain, ma anche dal titolo che fa il paio con quello ottenuto nelle European Le Mans Series.

Habsburg, Milesi e Frijns hanno firmato la terza vittoria stagionale nata da una grande rimonta nelle prime fasi dell'austriaco e poi continuata in maniera magistrale da Frijns.

Secondo e terzo posto per le Oreca del team JOTA, con Antonio Felix Da Costa, Anthony Davidson e Roberto Gonzalez che hanno preceduto Tom Blomqvist, Stoffel Vandoorne e Sean Gelael. Questi hanno così chiuso al secondo posto nel Mondiale di categoria.

GTE-PRO: festa Ferrari con punto interrogativo

#51 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo: Alessandro Pier Guidi, James Calado Photo by: JEP / Motorsport Images

Alessandro Pier Guidi, James Calado e AF Corse ce l'hanno fatta. Hanno colto il successo nella classe regina del GT al volante della Ferrari 488 GTE numero 51 ufficiale del team AF Corse dopo una gara in cui hanno inseguito i rivali per il titolo, Neel Jani, Kevin Estre e Michael Christensen, aggregato all'equipaggio per dare il suo supporto e aiutare i compagni a vincere il titolo.

La Porsche 911 RSR-19 numero 92 ha comandato la gara sino a qualche minuto dal termine. A quel punto Christensen era intento a difendersi dagli attacchi di uno scatenato Alessandro Pier Guidi. Giunti a una staccata, con un prototipo (una LMP2 del team United Autosports) all'interno della traiettoria poco prima di una curva destrorsa, Christensen ha frenato maniera veemente per evitare il contatto con il prototipo e Pier Guidi, probabilmente sorpreso dalla frenata del rivale, non è riuscito a evitare il contatto.

La Ferrari 488 numero 51 ha tamponato la Porsche, mandandola in testacoda. A quel punto Pier Guidi ha avuto la strada spianata verso il successo e il secondo titolo della carriera assieme a James Calado. Nemmeno le ultime soste dei battistrada hanno mutato il risultato che, almeno per ora, premia AF Corse, la Ferrari e Pier Guidi-Calado.

Attimi di tensione alla fine della gara con Neel Jani che è andato da Pier Guidi, intento a parlare alla televisione ufficiale del WEC, lamentandosi della manovra che ha deciso il risultato della gara e l'assegnazione del titolo.

Terza posizione per la seconda Ferrari 488 GTE di AF Corse, la numero 52 affidata a Daniel Serra e a Miguel Molina, che ha preceduto la Porsche 911 RSR-19 di Gianmaria Bruni, Richard Lietz e Frédéric Makowiecki. Titolo Costruttori che finisce nelle mani di AF Corse e Ferrari.

GTE-Am: AF Corse vince anche qui

#83 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo: François Perrodo, Nicklas Nielsen, Alessio Rovera Photo by: Ferrari

Nicklas Nielsen, François Perrodo e Alessio Rovera hanno colto la quarta vittoria stagionale al volante della Ferrari 488 GTE numero 83 e hanno anche vinto il titolo di categoria.

Per l'equipaggio di AF Corse è stata una gara senza troppi problemi, in quanto l'Aston Martin del team TF Sport - l'unica che avrebbe potuto metterli in difficoltà nella lotta al titolo - ha patito una foratura dopo il contatto con l'Aston Martin Vantage GTE numero 98 già al primo giro.

Ben keatong, Dylan Pereira e Felipe Fraga hanno così visto sfumare subito la possibilità di lottare per il titolo. Secondo posto ottenuto dunque dalla Porsche 911 del team Dempsey Proton affidata a Matt Campbell, Christian Ried e Jaxon Evans. Terza piazza per la seconda Porsche, quella del team Project 1 di Matteo Cairoli, Riccardo Pera ed Egidio Perfetti.