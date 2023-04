WEC | 6h Portimão: domina una Toyota, Ferrari e Porsche a podio

La Toyota conquista autorevolmente la vittoria alla 6h di Portimão, secondo evento stagionale del FIA World Endurance Championship 2023 che ha riservato emozioni fino all'ultima curva.

Dopo il successo di Sebring, la squadra giapponese concede il bis, stavolta con la GR010 Hybrid #8, mentre in Classe LMP2 fa festa la United Autosports e in LMGTE AM la Corvette Racing, in un finale reso ancor più godibile ed incerto dall'ingresso della Safety Car, che a 53' dalla bandiera a scacchi è uscita di scena dando il via alle bagarre conclusive.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Paul Foster

HYPERCAR: bis Toyota nella gara di sopravvivenza

E' stata una gara di sopravvivenza quella portoghese dato che praticamente ha riservato grattacapi a tutte le vetture della Classe Hypercar, dominata dalla Toyota di Hartley/Hirakawa/Buemi.

Partito dalla Pole Position, il prototipo #8 ha inizialmente ceduto il passo alla sorellina #7 di Conway/Lopez/Kobayashi, che però nel corso della seconda ora ha avuto un problema al sensore della coppia che trasmette dati alla FIA, la quale ha costretto il team ha richiamare la vettura ai box per sostituire la trasmissione perdendo 6 giri e scivolando nona.

Questo ha consentito alla #8 di prendere il largo senza patemi, anche perché il passo dei rivali è risultato decisamente inferiore. Le Ferrari dopo 15 giri avevano già 20" di distacco, protagoniste anche di 'scaramucce' in famiglia coi piloti vogliosi di mantenere la propria posizione e non dare strada al compagno che lo seguiva.

Alla fine è ancora la 499P la migliore 'degli altri' e il secondo posto ottenuto dalla #50 di Fuoco/Molina/Nielsen con un giro di distacco va a migliorare di un gradino il già positivo podio sul quale i tre erano saliti a Sebring.

Meno positiva si è rivelata invece la gara della #51, che nella fase centrale è incappata nel malfunzionamento del sistema brake-by-wire, obbligandola ad una sosta di emergenza per sistemare le cose e quindi perdendo terreno. La risalita fino alla Top5 si è fermata a 30' dalla bandiera a scacchi per un ulteriore guasto all'impianto frenante che fa scivolare al settimo posto a 3 giri Pier Guidi/Calado/Giovinazzi, ingoiando un altro boccone amaro dopo quello della Florida.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

A podio va quindi per la prima volta la Porsche #6 condotta da Lotterer/Estre/Vanthoor, centrando il risultato che il Team Penske si era prefissato all'inizio del weekend con una buona prova, nonostante nel finale abbia dovuto rientrare velocemente per un rabbocco di benzina.

La 963 è la prima LMDh a chiudere in Top3 quest'anno, tenendosi alle spalle la Cadillac #2 di Chip Ganassi Racing (Lynn/Westbrook/Bamber), sulla quale ha pesato come un macigno la decisione di non cambiare gomme alla prima sosta, accusando un calo drastico di prestazioni che poi hanno costretto il team a richiamarla preventivamente ai box per anticipare la seconda sosta.

La V-Series.R dopo non ha avuto altri problemi e alla fine un altro quarto posto può essere accolto positivamente, con la soddisfazione di aver preceduto una Ferrari, una Toyota e una Porsche, visto che l'altra 963 ha riportato la rottura del servosterzo quando comunque era già indietro.

Finalmente consistente la gara delle Peugeot, con l'unico problema che si è manifestato quando la 9X8 #93 è uscita dai box per andare a schierarsi soffrendo del guasto al servosterzo, sistemato dai meccanici facendola partire dalla pit-lane.

Dopo tutto è filato liscio e anche il passo è sembrato crescere rispetto al passato, non ancora per giocarsela coi migliori, ma dando segnali positivi con il quinto posto finale della #94 di Duval/Muller/Menezes e il settimo della #93 di Di Resta/Vergne/Jensen.

Assenti Glickenhaus e Vanwall: la 007 LMH #708 di Briscoe/Dumas/Pla non ha accusato problemi e ha perso tempo solo per una sosta d'emergenza quando detriti avevano ostruito l'impianto di raffreddamento dei freni, ma il passo era decisamente inferiore a tutte le rivali di categoria.

Stesso discorso anche per la Vanwall Vandervell #4 della ByKolles Racing, uscita di scena ad un'ora dalla fine quando le è esploso il disco freno anteriore destro, mandando il povero Jacques Villeneuve in testacoda e per fortuna a muro in un tratto in salita e non troppo veloce, con conseguente ingresso della Safety Car a rimescolare le carte per tutti gli altri.

#6 Porsche Penske Motorsport - Porsche 963 - Hybrid: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor Photo by: Paul Foster

LMP2: doppietta United su WRT

In Classe LMP2 dal primo all'ultimo giro se ne sono viste di tutti i colori, tra sorpassi, errori, incidenti e quant'altro.

Alla fine la spuntano le Oreca di United Autosports condotte da Pierson/Van Der Garde/Jarvis (#23) - fra l'altro privati delle comunicazioni radio per un guasto all'impianto - ed Hanson/Lubin/Hanley, separate da meno di un secondo e seguite a 4" dalla #41 del Team WRT con sopra Delétraz/Kubica/Andrade.

Grande amarezza per la Prema #63 di Bortolotti/Pin/Kvyat, partita dalla Pole Position e giunta al traguardo con solo il quarto posto tra le mani dopo essere stata a lungo in battaglia per le prime due posizioni.

Anche la gara della Jota #48 (Ye/Beckmann/Da Costa) si conclude con una Top5 dal sapore agrodolce, seguita dalla Prema #9 (Correa/Ugran/Viscaal) che ha recuperato terreno, mettendosi alle spalle la #31 del Team WRT (Habsburg/Frijns/Gelael), altra delusa di giornata.

La Top10 viene completata da Jota #28, Alpine #36 e Inter Europol Competition #34, anche questa a giocarsi il podio per diversi frangenti e scesa nel finale dove ha fatto un rabbocco di carburante nei minuti conclusivi. Alpine #35 e Vector Sport #10 completano la classifica da impalpabili.

#23 United Autosports - Oreca 07 - Gibson - Joshua Pierson, Giedo Van der Garde, Oliver Jarvis Photo by: Paul Foster

LMGTE AM: bis Corvette per un soffio

Con un ultimo giro da vietare ai deboli di cuore, Nicky Catsburg regala alla Corvette Racing il trionfo in Classe LMGTE AM per la seconda volta in stagione, resistendo stoicamente alla rimontissima di Alessio Rovera con la Ferrari di AF Corse.

L'olandese completa un ottimo weekend della C8.R #33 che Ben Keating aveva piazzato in Pole Position; l'americano ha combattuto nelle prime fasi, poi ha ceduto il volante all'ottimo Nicolas Varrone e infine è toccato a Catsburg la parte di 'catenaccio' su un Rovera scatenato.

Il varesino assieme a Lilou Wadoux e Luis Pérez-Companc mette per la prima volta nel 2023 la 488 #83 sul podio, riscattando la prematura uscita di scena di Sebring con una bella prestazione anche della francesina, di fatto all'esordio con la Rossa.

Il podio viene completato dalla Porsche #85 delle Iron Dames Bovy/Frey/Gatting, protagoniste di duelli per le posizioni di vertice fin dal via e capaci di respingere nel finale gli assalti delle altre due Ferrari di AF Corse, la #54 di Rigon/Castellacci/Flohr e la #21 di De Pauw/Alessi/Mann.

Sesto posto un po' amaro per la Porsche #56 di Project 1-AO, in rimonta con Cairoli/De Oliveira/Ramos, ma nel finale penalizzata con un Drive-Through per limiti della pista oltrepassati troppe volte che ne hanno frenato un ulteriore duello con le due Ferrari sopracitate.

Settima conclude la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing, seguita dalla Aston Martin #25 di ORT by TF Sport, che assieme alla Porsche #88 di Proton Competition e alla Ferrari #57 di Kessel Racing completa la Top10.

Rimangono indietro le Porsche di GR Racing (#86) ed Iron Lynx (#60), così come le Aston Martin #98 di NorthWest AMR e #777 di D'Station Racing/TF Sport, fermatasi per problemi.

#33 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R: Ben Keating, Nicolas Varrone, Nicky Catsburg Photo by: Paul Foster