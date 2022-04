WEC | 6h di Spa-Francorchamps: ecco entry list e programma

Manca ancora poco più di un mese al secondo evento stagionale del FIA World Endurance Championship, ma già abbiamo un primo elenco di nomi dei protagonisti che si contenderanno il successo alla 6h di Spa-Francorchamps.

La gara sulle Ardenne si terrà il fine settimana del 5-7 maggio e in griglia vedremo 37 vetture, suddivise in 4 della Classe Hypercar, 15 in LMP2, 5 in LMGTE PRO e 13 in LMGTE AM.

Fra l'altro l'evento è importantissimo perché sarà anche quello che precede la 24h di Le Mans, per la quale squadre e piloti dovranno prepararsi al meglio, ma utile anche agli organizzatori per capire quale Balance of Performance assegnare sul Circuit de la Sarthe.

La partenza della classe Hypercar Photo by: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR

Come sempre nella categoria Hypercar avremo a contendersi il primato le due Toyota GR010 Hybrid, la Alpine A480 del Team Signatech - reduce dal trionfo di Sebring - e la Glickenhaus.

Mentre per giapponesi e francesi non ci sono novità, un cambiamento lo apporta invece proprio la squadra americana, fresca di podio centrato in casa, il primo della sua storia nel Mondiale Endurance.

Pipo Derani andrà a prendere il posto di Ryan Briscoe al volante della 007 LMH #708 che condivierà assieme ai confermati Olivier Pla e Romain Dumas.

Come sappiamo, la compagine di Jim Glickenhaus sta ruotando i propri sette concorrenti per decidere anche chi guiderà la #709 che verrà schierata a Le Mans.

#36 Alpine ELF Team Alpine A480 - Gibson: André Negrão, Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere Photo by: Paul Foster

LMP2

Tra le Oreca 07-Gibson della Classe LMP2 ci saranno due rientri. La Vector Sport riavrà Sébastien Bourdais sull'auto #10 con Nico Müller e Ryan Cullen, che nell'esordio di Sebring erano stati raggiunti da Mike Rockenfeller, visto che il francese era impegnato nella 12h dell'IMSA SportsCar Championship.

Lo stesso discorso vale per Alex Lynn, al quale era subentrato Paul Di Resta, per altro regalando il successo alla United Autosports, la cui Oreca #23 ora rivede l'equipaggio originale formato dal britannico assieme ad Oliver Jarvis e Josh Pierson.

Infine Alex Brundle riprenderà il posto sulla Oreca #34 della Inter Europol Competition, dopo che la positività al Coronavirus riscontrata negli Stati Uniti lo aveva costretto allo stop, sostituito da Fabio Scherer.

Nelle altre squadre non ci sono modifiche alle formazioni, segnalando che Ultimate, ARC Bratislava ed Algarve Pro Racing dovranno dare la caccia ai vincitori di Sebring tra i pretendenti della Pro/Am, il trio di AF Corse François Perrodo/Nicklas Nielsen/Alessio Rovera (#83).

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez, #10 Vector Sport Oreca 07 - Gibson: Nico Müller, Ryan Cullen, Mike Rockenfeller Photo by: JEP / Motorsport Images

LMGTE PRO

Anche qui tutto invariato con la Corvette C8.R #64 preparata dalla Pratt&Miller che dovrà vedersela da sola contro le coppie di Porsche e Ferrari.

La Chevrolet era finita sul podio a Sebring, dove le 911 RSR-19 della Manthey avevano condotto per gran parte della gara con prestazioni convincenti e superiori ai rivali.

Vedremo se invece le 488 di AF Corse riusciranno a rialzarsi dopo la batosta subita in Florida, ma soprattutto se FIA e ACO apporteranno un BoP differente per le Rosse, che pare abbiano sofferto la mancanza di cavalleria causa nuovo carburante introdotto da TotalEnergies.

#64 Corvette Racing Chevrolet Corvette C8.R: Tommy Milner, Nick Tandy Photo by: Paul Foster

LMGTE AM

Per concludere, la Classe LMGTE AM torna con le 13 macchine originariamente iscritte alla stagione 2022.

A Sebring erano solo 12, dato che la GR Racing si era ritirata causa impegni lavorativi di Michael Wainwright, che aveva preferito restare a casa per dare supporto ai suoi collaboratori convolti nel vergognoso conflitto scatenato dalla Russia contro l'Ucraina.

Il titolare della Porsche #86 sarà al via in Belgio assieme a Riccardo Pera e Ben Barker per l'esordio stagionale.

In casa Dempsey-Proton Racing c'è invece un cambio sulla Porsche #88. Patrick Lindsey e Fred Poordad avranno l'idolo locale Jan Heylen come nuovo compagno al posto di Julien Andlauer.

Per il resto, gli uomini da battere sono Paul Dalla Lana/David Pittard/Nicki Thiim, che con la Aston Martin Vantage #98 della Northwest AMR si presentano da leader del campionato.

#98 Northwest AMR Aston Martin Vantage AMR: Paul Dalla Lana, David Pittard, Nicki Thiim, Henrique Chaves Photo by: Paul Foster

IL PROGRAMMA

Le attività in Belgio cominciano giovedì 5 maggio al pomeriggio con le prime Prove Libere, proseguendo con l'intensa giornata di venerdì, dove si terranno le Qualifiche per determinare la griglia di partenza della 6h, in programma sabato dopo pranzo.

Vediamo in dettaglio gli orari delle sessioni, ricordando che la 6h di Spa-Francorchamps è visibile in diretta su Motorsport.tv.

GIOVEDI' 5 MAGGIO

Prove Libere 1: 15;30

VENERDI' 6 MAGGIO

Prove Libere 2: 9;05

Prove Libere 3: 14;00

Qualifiche LMGTE: 18;20

Qualifiche LMH-LMP2: 18;40

SABATO 7 MAGGIO

Gara: 13;00 (6 ore)

FIA WEC - 6h di Spa-Francorchamps: Entry-List