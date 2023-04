WEC | 6h di Spa: doppietta Toyota, Ferrari a podio con rabbia

Le Toyota dominano la 6h di Spa-Francorchamps, terzo evento stagionale del FIA World Endurance Championship che vede i giapponesi sempre più leader della serie in un fine settimana nel quale la Ferrari agguanta il podio all'ultimo giro con una rabbiosa rimonta beffando la Porsche.

Le ultime due ore sono state infatti caratterizzate dal botto di cui è stato sfortunato protagonista Antonio Fuoco con la 499P #50. Risalito fino al terzo posto, il calabrese ha preso in mano la Rossa ma è stato tradito dalle gomme fredde in uscita dai box (tema ormai scottante che sta facendo andare su tutte le furie l'intero paddock), sbandando e finendo col rovinare male sulle barriere di sinistra nella discesa verso l'Eau Rouge.

Illeso il portacolori di Maranello, la conseguente Safety Car ha rimescolato le carte dietro alle Toyota e a farne le spese sono state principalmente proprio l'altra vettura del Cavallino, la #51, e la Cadillac, ma con un ritmo finale da primato, Calado ha riportato sul podio la Rossa di AF Corse.

In Classe LMP2 i duelli si sono sprecati e alla fine è la Oreca del Team WRT ad avere la meglio della United Autosports, mentre in LMGTE AM primo centro per la Ferrari #83 di AF Corse griffata Richard Mille.

La partenza della 6. ore di SPA Photo by: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR: Toyota non sbaglia, ma Ferrari ora c'è!

Presa la leadership, l'unico problema per le Toyota sono state di fatto le neutralizzazioni nell'arco della gara a darle grattacapi, perché per il resto l'unico pensiero sarebbe potuto arrivare dalle Ferrari, in difficoltà nella prima parte e in risalita nella seconda, ma ormai quando era tardi e incappando pure in episodi controversi.

E così a tagliare il traguardo per prima è la GR010 Hybrid #7 di Kobayashi/Lopez/Conway davanti alla gemella #8 di Hartley/Buemi/Hirakawa con cui si è giocata il primato all'ultima sosta, nonostante il giro di vantaggio sui rivali fosse stato annullato dalle varie neutralizzazioni e dall'ultima Safety Car.

Al via i nipponici hanno azzeccato le gomme slick su un tracciato che andava ad asciugarsi, gestendo con calma le prime fasi e poi volando al comando con la #7, mentre la #8 rimontava dall'ultima fila dello schieramento nella quale era relegata dopo il botto delle Qualifiche.

Anche il Team Penske ha centrato le coperture con coi partire e nella prima parte le Porsche ufficiali hanno risalito la china, ma senza avere lo stesso ritmo delle Toyota. Strada facendo, il passo delle 963 è risultato inferiore e la #6 di Vanthoor/Estre/Lotterer si è fermata per problemi tecnici, lasciando la sola #5 di Cameron/Makowiecki/Christensen a combattere per il podio.

Il trio beneficia proprio dei guai finali della Ferrari ritrovandosi terza all'ultima ora, ma un James Calado con sangue agli occhi è riuscito a riprendere e superare proprio alla tornata finale Makowiecki, evitando il boccone amaro per Maranello. La scelta di gomme da bagnato che al via aveva spedito al comando le 499P si è rivelata un fuoco di paglia che ha successivamente fatto sprofondare indietro le Rosse, costrette ad un pit-stop d'emergenza dopo 30' e a faticare terribilmente per scaldare i pneumatici slick.

Il ritmo è pian piano migliorato, fino ad essere veramente ottimo nell'ultimo terzo di gara, dove però è avvenuto il sopracitato incidente di Fuoco. Stavolta la regola del divieto di pre-riscaldare le gomme ha colpito proprio una delle Hypercar emiliane e la successiva SC ha beffato paradossalmente anche la #51 di Pier Guidi/Giovinazzi/Calado, rimasta in pista a corsia box chiusa proprio quando era in procinto di rientrare per la sosta.

Questo ha fatto scivolare indietro la Ferrari di AF Corse superstite costringendo appunto Calado agli straordinari, ma resta tanto il rammarico perché con il giro recuperato nei confronti delle Toyota, forse un po' di pressione alle GR010 si sarebbe potuto mettere nell'ora finale.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Photo by: Eric Le Galliot

Quinto posto invece per la Cadillac #2 di Lynn/Bamber/Westbrook, anche lei beffata nello stesso frangente e protagonista di un bel duello con le Rosse partendo con le gomme da pioggia.

Buon sesto all'esordio con la Porsche 963 per la Jota grazie a Da Costa/Stevens/Ye, alle prese con una LMDh ritirata solo da pochi giorni e ancora da conoscere al meglio, ma già capace di stare davanti a rivali illustri di categoria.

Dopo i positivi passi avanti del Portogallo, tornano a sprofondare le Peugeot, addirittura viste combattere con la Glickenhaus. Con tutto il rispetto per il progetto privato della 007 LMH #708 di Dumas/Pla/Mailleux, le 9X8 sono state di nuovo impalpabili giungendo settima (#93) e nona (#94), divise dall'azzurra Hypercar gestita da Podium Advanced Technologies e senza mai dare l'impressione di potersela giocare per qualcosa di importante.

Oltre alla Ferrari #50 di Fuoco/Molina/Nielsen e alla Porsche #6, bandiera bianca la alzano la Vanwall Vandervell della ByKolles (Dillmann/Guerrieri/Villeneuve) e la Cadillac #3 di Van Der Zande/Aitken/Bourdais per incidenti.

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Delétraz Photo by: Paul Foster

LMP2: gioia nel finale per WRT

In Classe LMP2 è rimasto tutto incerto fino a pochi minuti dalla fine, quando la Oreca 07-Gibson #41 del Team WRT ha messo un margine di sicurezza tra sè e la #23 di United Autosports. Delétraz/Kubica/Andrade riescono a battere Blomqvist/Pierson/Jarvis nella gara a chi si è fermato el momento opportuno e chi ha mantenuto il sangue freddo nelle convulse fasi che si sono sprecate durante le 6 ore.

Queste sono state accesissime anche per il terzo posto sul podio, andato in extremis alla Oreca #34 di Inter Europol Competition con Costa/Scherer/Smiechowski ai danni della Prema #9 di Caldarelli/Ugran/Viscaal.

La United Autosports porta a casa anche il quinto posto della #22 di Albuquerque/Lubin/Hanson, seguita dalla #31 di WRT (Frijns/Habsburg/Gelael), oggi tra le più deludenti e deluse.

La Alpine ottiene invece il settimo ed ottavo posto, rispettivamente con la #36 di Milesi/Vaxivière/Canal e la #35 di Negrao/Rojas/Caldwell, davanti alla #28 di Jota (Fittipaldi/Rasmussen/Heinemeier-Hansson) e alla #63 di Prema Racing (Bortolotti/Pin/Kvyat), beffata da uno Stop&Go di 3' nel finale per una infrazione commessa nell'ultima Safety Car.

#83 Richard Mille AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Luis Perez Companc, Lilou Wadoux, Alessio Rovera Photo by: Eric Le Galliot

LMGTE AM: vendetta Ferrari su Corvette

La LMGTE AM inverte l'ordine rispetto a Portimao, con la Ferrari #83 di AF Corse che si riscatta centrando il successo contro la Corvette.

Anche qui le posizioni sono cambiate una marea di volte nell'arco delle 6 ore, ma Luis Pérez Companc ha difeso la Top5 nella prima parte, per poi cedere il volante della 488 ad una grande Lilou Wadoux e alla sicurezza Alessio Rovera, che a suon di sorpassi e giri veloci si sono regalati la prima vittoria dell'anno.

La Corvette #33 di Keating/Varrone/Catsburg ha lottato pur gravata di 45kg di zavorra e strada facendo è riuscita a risalire la china con pazienza e ottimo ritmo, combattendo fino all'ulitmo metro contro la Aston Martin #25 di Dinan/Eastwood/Al Harthy (ORT by TF Sport), partita in Pole e per la prima volta sul podio nel 2023.

Quarta troviamo la Porsche #88 di Proton Competition nelle mani di Tincknell/Robichon/Hardwick, piuttosto pimpante nelle fasi centrali e capace di beffare ad un paio di giri dalla fine la #85 delle Iron Dames Frey/Gatting/Bovy, alle quali stavolta non basta il cuore e il piede pesante, ma prendendo comunque una preziosa Top5 in termini di punti.

Rimonta fino al sesto posto la Ferrari #21 di Alessi/De Pauw/Mann, ma qui l'applauso è soprattutto per il team AF Corse, capace di ricostruire la 488 distrutta nelle Libere 2 praticamente in 36 di lavoro non-stop.

L'esordio di Riberas/Mancinelli/James con la Aston Martin #98 di NorthWest AMR termina con un settimo posto davanti alla Ferrari #57 di Kessel Racing (Serra/Kimura/Huffaker) e alla Aston Martin #777 di Hoshino/Fujii/Stevenson (D'Station Racing-TF Sport), ottima nella prima parte e poi sprofondata anche per penalità.

In Top10 si classifica infine la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing, che si tiene dietro la #60 di Iron Lynx (Schiavoni/Cressoni/Picariello) e la #86 di GR Racing (Pera/Wainwright/Barker). KO la Ferrari #54 di AF Corse (Castellacci/Rigon/Flohr) per incidente con la Vanwall.