WEC | 6h del Fuji: trionfo Toyota con titolo, Ferrari giù dal podio

La Toyota si porta a casa il titolo Costruttori anche nel 2023 grazie alla doppietta realizzata alla 6h del Fuji, in un penultimo round stagionale del FIA World Endurance Championship che però non ha visto le GR010 Hybrid in dominio totale dal via come ci si attendeva.

La giornata nuvolosa e senza pioggia ci ha regalato una gara combattuta per lunghi tratti, con sorrisi pure per l'ottima Porsche ufficiale, successi presi anche da Team WRT e Ferrari-AF Corse nelle Classi LMP2 e LMGTE AM e una Ferrari che tra le Hypercar subisce l'onta del doppiaggio, oltre che mancare il podio per la prima volta nell'anno.

Partenza Photo by: Masahide Kamio

HYPERCAR: Toyota batte una grande Porsche

La gara era cominciata con la Porsche a prendere il comando delle operazioni, ma quella che poteva sembrare solamente una scorribanda iniziale da parte della 963 del Team Penske si è rivelata in realtà una bellissima corsa da parte di Vanthoor/Estre/Lotterer.

La LMDh #6 è rimasta al vertice per 4 ore filate, raggiunta poi dalle Toyota che alla penultima sosta hanno messo la freccia tornando davanti. Le GR010 Hybrid inizialmente hanno combattuto contro le Ferrari, ma ben presto si sono messe ad inseguire la Porsche per andare a prendersi quella doppietta che consente a TGR di portarsi a casa ancora una volta il Mondiale Costruttori.

Kobayashi/Conway/López festeggiano al volante della loro #7 precedendo la gemella #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa ed ora andranno in Bahrain per giocarsi il titolo piloti separati da 15 punti quando in palio ce ne sono 39 nell'ultimo appuntamento in programma.

Applausi veri se li meritano i ragazzi della Porsche per il secondo podio stagionale della #6 dopo quello conseguito a Portimão, in una gara solida e priva di sbavature che ha perso anzitempo la #5 di Cameron/Christensen/Makowiecki, toccata al via sulla posteriore destra che poi è stata cambiata al pit-stop per la successiva foratura.

Qui però il Team Penske ha commesso l'errore di effettuare anche il rifornimento mentre sul tracciato era in vigore il regime di Safety Car, dunque andando contro al regolamento e prendendo una penalità di 3', per poi incappare in guai al servosterzo che l'hanno relegata nelle retrovie.

Le Ferrari per la prima volta non riescono ad andare a podio, ma la cosa peggiore per le 499P è l'onta del doppiaggio subìto da parte delle Toyota. Una situazione che potenzialmente poteva accadere già a Monza se non fosse stato per un ingresso della Safety Car nel finale, cosa che invece si è materializzata in terra Toyota.

Le Rosse di AF Corse era ben noto che al Fuji avrebbero sofferto, sia per le caratteristiche della pista che per via di un Balance of Performance a fornirle troppa poca potenza, ma a ciò si sono aggiunti i problemi di usura gomme, accentuati anche dopo la prima sosta quando si è provata la carta di montare le medie nuove su un lato e tenere le dure dall'altro.

Decisione che non ha pagato e che alla fine vede la #50 di Fuoco/Molina/Nielsen chiudere davanti alla #51 di Pier Guidi/Calado/Giovinazzi con un quarto e un quinto posto dal sapore decisamente amaro.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

Sesta c'è la Porsche #38 privata della Jota, a tratti competitiva con Da Costa/Stevens/Ye, ma a pagare anche una penalità per aver colpito la sua sorella LMP2 e quindi a perdere terreno nei confronti dei rivali di categoria.

La 963 è davanti alle Peugeot #94 di Duval/Menezes/Vandoorne e #93 di Di Resta/Vergne/Jensen (nel finale alle prese con un grattacapo alla pressione del sistema idraulico, perdendo la posizione da parte della gemella) in un'altra gara di sofferenza per le 9X8, mai in partita e ad arrancare tra il settimo ed ottavo piazzamento.

In Top10 c'è anche la Porsche #99 privata di Proton Competition nelle mani di Jani/Bruni/Tincknell che ha avuto problemi tecnici a rallentarla, ed una Cadillac poco competitiva oggi e pure a soffrire la rottura di un dado perdendo l'anteriore sinistra alla quinta ora; alla fine Westbrook/Lynn/Bamber sono tornati in azione, ma troppo indietro.

Perde un piazzamento nei primi dieci la Vanwall #4 di ByKolles Racing con il trio Guerrieri/Vautier/De Oliveira che deve rientrare ai box per risolvere un problema proprio all'ultima ora, venendo superati dalla Cadillac.

#41 Team WRT Oreca 07 - Gibson: Rui Andrade, Robert Kubica, Louis Deletraz Photo by: WRT Team

LMP2: WRT beffa United

Altro finale mozzafiato in Classe LMP2 che vede il Team WRT balzare davanti dopo le ultime due soste con la Oreca #41 di Andrade/Kubica/Delétraz, capaci di allungare e vincere nei confronti della #22 di United Autosports (Lubin/Hanson/Albuquerque), a lungo al comando e poi alle prese con la rimonta della #31 di WRT(Gelael/Habsburg/Frijns), battuta all'ultimo giro nell'aspro duello per la piazza d'onore.

La #23 di United Autosports (Pierson/Jarvis/Hanley) scende invece quarta dopo essere stata in odor di podio, seguita da una competitiva Alpine #36 (Vaxivière/Milesi/Canal).

La #28 di Jota (Heinemeier-Hansson/Fittipaldi/Rasmussen) è sesta al termine di una giornata difficile, con dietro la #10 di Vector Sport (Cullen/Kaiser/Aubry) e la #9 di Prema (Ugran/Correa/Viscaal).

Completano la Top10 di categoria le 07-Gibson preparate da Inter Europol Competition (#34 Smiechowski/Scherer/Costa) e Prema (#63 Caldarelli/Pin/Kvyat), resta in fondo alla classifica la #35 di Alpine (Negrao/Rojas/Caldwell).

#54 AF Corse, Ferrari 488 GTE EVO: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Photo by: Ferrari

LMGTE AM: Ferrari torna al successo

La Ferrari torna a vincere in Classe LMGTE AM dopo un lunghissimo digiuno grazie alla grande prova fornita da Castellacci/Flohr/Rigon. La 488 #54 di AF Corse aveva anche preso un colpo dalla Corvette, ma con una seconda parte di gara perfetta come passo e strategia, oltre che priva di sbavature, ha rimontato fino al meritato primo gradino del podio.

Dietro di lei avrebbe potuto completare la bella doppietta per Maranello la 488 #57 di Kessel Racing-Car Guy con il trio Kimura/Huffaker/Miyata, in particolar modo segnalando l'ottima prestazione al debutto del terzo dell'equipaggio, giovane virgulto che Toyota ha prestato alla squadra svizzero-giapponese e protagonista di grandi tempi nel suo stint di fine gara;il secondo posto si è però trasformato in terzo per una penalità di 10 secondi comminatale nel post-gara per non aver rallentato in tempo durante un breve Full Course Yellow nell'ultima ora.

La Corvette #33 dei neo-Campioni Keating/Varrone/Catsburg va a podio in piazza d'onore in un evento sofferto che li ha visti pagare un paio di penalità per contatti coi rivali, ma a beneficiare per l'ennesima volta di un passo nettamente superiore a tutti che alla fine mette un premio in mano ai ragazzi della C8.R.

Rimangono ancora a mani vuote le Iron Dames Frey/Gatting/Bovy con la Porsche #85, solamente quarte dopo aver combattuto nella prima parte per le prime posizioni, seguite dalle Porsche #56 di Project 1-AO (Hyett/Jeannette/Cairoli) e #77 di Dempsey-Proton Racing (Ried/Pedersen/Andlauer).

La 911 in livrea 'Rexy' paga anche un Drive Through per una collisione proprio con la #77 nel corso dell'ultima ora, ma questa ha sul groppone un paio di penalità per track limits che non le consentono di andare oltre il sesto posto, riuscendo a scavalcare nel finale la Aston Martin #98 di NorthWest AMR-Heart Of Racing nelle mani di James/Mancinelli/Riberas.

Si ferma all'ottavo posto la rimonta della Porsche #86 (Wainwright/Barker/Pera) di GR Racing con dietro la Ferrari #83 di AF Corse condotta da Rovera/Wadoux/Pérez Companc, a pagare un errore al via del sudamericano retrocendendo nell'ordine e risalendo per quello che si poteva col duo ufficiale Ferrari GT, e la Aston Martin #777 della D'Station Racing-TF Sport (Hoshino/Fujii/Stevenson).

Penalità a pioggia le hanno collezionate la Porsche #60 di Iron Lynx (Schiavoni/Cressoni/Picariello), la Ferrari #21 di AF Corse (Koizumi/Mann/Cozzolino) e la Aston Martin #25 di ORT by TF Sport (Al Harthy/Eastwood/Dinan) che restano fuori dalla Top10.

