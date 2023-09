WEC | 6h del Fuji: ecco il BoP di Hypercar e LMGTE

Il FIA World Endurance Championship ha terminato le vacanze e dal prossimo fine settimana ricominciano le ostilità con la 6h del Fuji.

In Giappone si disputa il penultimo evento della stagione 2023 con rincorsa ai titoli che si intensifica sempre più, specialmente nella Classe Hypercar tra Toyota e Ferrari.

Già prima della 6h di Monza i vertici di FIA ed Automobile Club de l'Ouest avevano emesso le nuove tabelle del Balance of Performance relative alle rimanenti gare dopo la 24h di Le Mans, dunque anche quella nipponica, che qui sotto andiamo a ricordare.

Proprio per l'appuntamento di casa la Toyota si presenterà come vettura della categoria principale più pesante in griglia, correndo sui 1080kg e con una potenza massima fissata a 514 kW; l'attivazione della trazione integrale rimane sui 190km/h sia per l'asciutto che sul bagnato, con 907 MJ di energia da sfruttare per ogni stint.

La Ferrari è più leggera di 4kg rispetto alla GR010 Hybrid; il peso della 499P è stato portato a 1076kg e con la stessa velocità di attivazione della trazione integrale tramite il motore elettrico anteriore, ma avrà 505 kW di potenza e 898 MJ di energia da utilizzare per stint.

Delle vetture LMH ibride la Peugeot è ancora la più leggera con soli 1038kg. A differenza delle rivali, le 9X8 potranno avere 4 ruote motrici a 135km/h sull'asciutto e a 150km/h sul bagnato, godendo di 520 kW di potenza massima e 907 MJ di energia.

Tra le LMH la Glickenhaus non ci sarà, avendo preferito saltare la lunga trasferta per motivi di budget, mentre la Vanwall correrà con lo stesso peso della 007 LMH, ma a potenza ed ridotte (512 kW e 903 MJ).

Infine passiamo alle LMDh iscritte da Cadillac e Porsche: alla V-Series.R viene assegnato un peso di 1039kg, con potenza ed energia che salgono a 505 kW e 894 MJ rispetto a Monza, mentre le 963 'ingrassano' salendo a 1054kg di peso minimo, ma beneficiando di un incremento in 514 kW di potenza e 906 MJ di energia.

ACO e WEC hanno poi pubblicato i parametri delle pressioni gomme forniti da Michelin (per le Hypercar/LMDh) e Goodyear (per LMP2) in una tabella apposita.

LMGTE AM: cambia solo il Success Ballast

Parlando infine della Classe LMGTE AM, rispetto a quanto si era visto alla 6h di Monza non ci sono cambiamenti per quanto riguarda potenze e pesi minimi dei quattro marchi presenti in categoria, e le uniche novità riguardano il Success Ballast, ovvero le zavorre imposte dal regolamento in base ai risultati conseguiti negli eventi precedenti e basati sulle posizioni in classifica occupate.

La Corvette neo-Campione della serie riparte dal peso minimo di 1275 kg, ai quali ne somma 30 (15+15) arrivando a 1305 kg in totale, mantenendo un srbatoio di 95 litri di capienza e un restrittore da 41,3mm.

Tutte le Ferrari saranno invece sui 1273 kg e senza ulteriori aggiunte di peso, con un serbatoio di 89 litri e i medesimi valori di pressione-turbo.

Le Aston Martin sono le più leggere del gruppo con i loro 1245 kg di peso minimo, ma la #25 di ORT by TF Sport avrà 15 kg in più (10+5) da sommare, rimanendo con un serbatoio da 89 litri e medesime cifre per le pressioni-turbo.

Le Porsche hanno ancora il serbatoio più grande (101 litri) e un doppio restrittore da 30,6mm, con un peso minimo di 1269 kg. Forte del podio di Monza, la 911 #60 di Iron Lynx si vede recapitare 10 kg in più, mentre 15 kg vanno alla #77 di Dempsey-Proton Racing, 10 kg alla #85 delle Iron Dames e 10 (5+5) alla #86 di GR Racing.

