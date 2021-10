WEC | 6h Bahrain, Libere 3: Toyota e Porsche si confermano al top

Verrebbe da dire 'tutto invariato' quando sono state completate anche le Prove Libere 3 del FIA World Endurance Championship valide per la 6h del Bahrain.

Toyota, Jota e Porsche proseguono la loro cavalcata nelle prime posizioni delle rispettive Classi, dove sono stabilmente da ieri pomeriggio.

A Sakhir, in Classe Hypercar, concede il bis di mattinata la GR010 Hybrid #7 di Kobayashi/Conway/López in 1'48"978, rifilando 0"7 alla gemella #8 dei loro colleghi Buemi/Nakajima/Hartley, sistemata dai tecnici giapponesi dopo l'incidente avuto nel finale delle Libere 2.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon, Hartley, incidente Photo by: JEP / Motorsport Images

Ancora terza, ma con più di 1" di ritardo, la Alpine LMP1 A480-Gibson #36 del Team Signatech condotta dal trio Negrão/Vaxivière/Lapierre.

La Jota è in formissima in Classe LMP2, dove le Oreca 07-Gibson #28 di Gelael/Vandoorne/Blomqvist (1'50"696) e #38 di Gonzalez/Da Costa/Davidson ottengono il primo e terzo posto di categoria.

Fra loro si piazza la #22 della United Autosports (Albuquerque/Hanson/Scherer), molto buona invece è la quarta posizione della #34 della Inter Europol Competition (Smiechowski/Van Der Zande/Brundle).

A seguire si sono le prime due vetture Pro/Am, con la #20 della High Class Racing (Kubica/Fjordbach/Andersen) che è in Top5 di Classe e ottava assoluta, seguita dalla #70 del RealTeam Racing/TDS (Garcia/Duval/Nato).

Fra i primi dieci della graduatoria generale troviamo pure la #31 del Team WRT (Habsburg/Milesi/Frijns), mentre alle sue spalle la #29 del Racing Team Nederland (Van Eerd/Van Der Garde/Van Uitert) firma il terzo crono in Pro/Am, tenendo a bada la #21 di DragonSpeed USA (Montoya/Hanley/Hedman).

Chiudono il discorso LMP2 da fanalini di coda il Richard Mille Racing Team con la #1 di Flörsch/Visser/Aubry e la #44 della ARC Bratislava con Konôpka/Webb/Maini.

Solita sinfonia Porsche fra le LMGTE, partendo dalla Classe Pro comandata dalla 911 RSR-19 #92 di Jani/Estre in 1'58"230.

L'auto tedesca ha in scia le due Ferrari 488 della AF Corse, con la #51 di Pier Guidi/Calado seconda e la #52 di Molina/Serra terza, ma senza illudere troppo perché i crono rimangono alti rispetto alle possibilità delle rivali di categoria, almeno per quello che si è visto nelle precedenti sessioni.

Dietro alle due Rosse troviamo la Porsche #91 di Lietz/Bruni.

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Kevin Estre, Neel Jani Photo by: JEP / Motorsport Images

In LMGTE Am svetta la Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing nelle mani di Ried/Evans/Campbell in 1'59"502.

Qui si fanno vedere ben quattro Ferrari, che occupano le posizioni a seguire, con la #85 delle Iron Dames Frey/Legge/Bovy che precede la #60 dei compagni Iron Lynx, Piccini/Mastronardi/Cressoni, e le due di AF Corse guidate da Perrodo/Nielsen/Rovera (#83) e Flohr/Castellacci/Fisichella (#54).

Sesta l'altra Porsche di Dempsey-Proton Racing nelle mani di Al Qubaisi/De Leener/Andlauer (#88), mentre la migliore delle Aston Martin Vantage è la #33 della TF Sport che Keating/Pereira/Fraga piazzano ottava, tenedosi dietro quelle #777 di D'station Racing (Hoshino/Fujii/Watson) e #98 di NorthWest AMR condotta da Farfus/Dalla Lana/Gomes.

Completano la graduatoria la Porsche #56 di Cairoli/Pera/Perfetti (Team Project 1), la Ferrari #47 di Cetilar Racing/AF Corse (Lacorte/Sernagiotto/Fuoco), la Porsche #86 di Gamble/Barker/Wainwright (GR Racing) e la Ferrari #57 di Kessel Racing/CarGuy Racing (Kimura/Jensen/Andrews).

In grassetto i nomi dei piloti autori del miglior tempo.

Le Qualifiche della 6h del Bahrain, quinto round del FIA WEC 2021, saranno visibili su Motorsport.tv dalle ore 15;30 di venerdì 29 ottobre.