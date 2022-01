WEC | 39 iscritti al 2022: Peugeot e Penske sì, no a ByKolles

Sono 39 le vetture iscritte alla stagione 2022 del FIA World Endurance Championship, come recita la entry-list pubblicata oggi dalla Federazione e dall'Automobile Club de l'Ouest.

Una griglia folta che promette battaglie e spettacolo, specialmente per la ricca presenza in LMP2, figlia dei prossimi impegni che diverse Case assumeranno in futuro con le rispettive Hypercar e LMDh in arrivo, per le quali hanno spedito i loro piloti e team di riferimento a farsi le ossa e raccogliere dati al volante delle Oreca 07-Gibson.

Peugeot Hypercar 9X8 Photo by: Monza Eni Circuit

Hypercar: Peugeot sì, ByKolles no

Partendo dalla categoria Hypercar, confermata chiaramente la presenza delle due Toyota GR010 Hybrid, della Alpine con la vecchia LMP1 e di una sola Glickenhaus per tutto l'anno, mentre la seconda apparirà solo in eventi selezionati, tra i quali Le Mans.

Fra le novità ci sono le due Peugeot 9X8 LMH che la Casa del Leone porterà all'esordio quest'anno una volta completata l'omologazione. Come noto, non è però sicurissimo tutto ciò, ma i francesi si sono messi avanti coi lavori completando la documentazione in attesa di avere pronto il mezzo.

Curiosa invece l'assenza della ByKolles, la cui iscrizione non è stata accettata da FIA e ACO. La squadra tedesca, che avrebbe dovuto presenziare in collaborazione con Vanwall, sta ancora mettendo insieme la sua Hypercar, ma a quanto pare non sono state fornite le garanzie necessarie per essere inseriti in lista.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima, Brendon Hartley Photo by: JEP / Motorsport Images

LMP2: un battaglione in assetto da guerra

Come ampiamente preannunciato, la Classe LMP2 si presenta ben nutrita e ricca di nomi altisonanti per i motivi sopracitati, tutti armati di Oreca.

Tra le 15 07-Gibson spicca quella della Penske, pronta al passaggio in LMDh con la Porsche e dalla quale arrivano gli ufficiali Felipe Nasr e Dane Cameron, coadiuvati da Emmanuel Collard.

La Prema ha annunciato stamattina l'ingaggio del trio Kubica/Delétraz/Colombo per la sua nuova sfida che condurra con l'aiuto di Iron Lynx, utile a raccogliere dati anche per la Ferrari. In questo senso, il medesimo lavoro dovranno farlo Alessio Rovera e Nicklas Nielsen, portati da François Perrodo in LMP2 assieme ad AF Corse.

Esordio anche per il team Ultimate con M.Lahaye/J.B.Lahaye/Heriau) e per la nuova Vector Sport che ha scelto Nico Müller, Sébastien Bourdais e Ryan Cullen.

Dei 'vecchi' team, due sono le Oreca per la Jota (Stevens/Da Costa/Gonzalez e Jones/Aberdein/Rasmussen gli equipaggi) e del Team WRT - una 07 gestita in collaborazione con RealTeam - così come per la United Autosports (Lynn/Jarvis/Pierson e Hanson/Owen/Albuquerque).

Inter Europol Competition porta Brundle/Smiechowski/Gutiérrez, la Richard Mille Racing sta ancora lavorando per scegliere un equipaggio che probabilmente sarà misto maschi-femmine. Intanto c'è la prima ragazza, Lilou Wadoux.

G-Drive Racing deve invece ancora decidere chi affiancare al duo Allen/Binder, mentre ARC Bratislava si presenta con Beche/Van Der Helm/Konôpka.

Ultimate, ARC e AF Corse lotteranno per il titolo della sottocategoria Pro/Am.

#29 Racing Team Nederland Oreca 07 - Gibson LMP2: Frits Van Eerd, Giedo Van Der Garde, Job Van Uitert Photo by: JEP / Motorsport Images

LMGTE PRO: i soliti noti

L'unica novità che riguarda la categoria LMGTE Pro è rappresentata dalla Chevrolet, che ha iscritto una Corvette C8.R all'intera stagione per Milner/Sims/Tandy. La Casa statunitense era tornata l'anno passato con il principale intento di correre Le Mans, ma la speranza è di averla nel 2022 anche in altri eventi.

Come sempre, la Porsche porterà le sue due 911 RSR-19 (Bruni/Lietz/Makowiecki e Christensen/Estre/Vanthoor) preparate dal team Manthey, e la Ferrari la coppia di 488 GTE Evo in collaborazione con AF Corse.

WEC Porsche #92 Estre Jani Christensen

LMGTE Am: divertimento in vista

Restano 13 le auto della Classe LMGTE Am come erano quelle del 2021, promettendo quindi tanto divertimento e lotte apertissime.

Le Ferrari saranno 5 con le due di AF Corse (Mann/Ulrich/Vilander e Flohr primi nomi), una di Spirit of Race (Dezoteux/Ragues/TBA) e due di Iron Lynx fra cui c'è quella delle Iron Dames. Non è quindi stata accettata la richiesta di CarGuy Racing per la sua 488, vista nel 2021 grazie a Kessel Racing.

La Porsche verrà rappresentata dal Team Project 1 e Dempsey-Proton Racing con un paio di 911 a testa, oltre a quella di GR Racing.

Dopo il titolo perso nella passata stagione, la Aston Martin spera ancora in TF Sport, ma rafforza il suo impegno dando supporto alla NorthWest AMR di Paul Dalla Lana fornendole Nicki Thiim, con la novità David Pittard.

Infine confermata anche la Vantage della D'Station Racing, che collabora con TF Sport.

#54 AF Corse Ferrari 488 GTE Evo: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella Photo by: Alessio Morgese

"Per celebrare i 10 anni del WEC, la griglia di partenza vanta un numero di concorrenti senza precedenti - ha detto Pierre Fillon, presidente dell'Automobile Club de l'Ouest - La posta in gioco è alta quest'anno, e ci sono alcuni sviluppi chiave, sia in termini sportivi che in linea con la nostra strategia".

"Siamo particolarmente orgogliosi dell'introduzione di un biocarburante al 100% rinnovabile, l'Excellium Racing 100 sviluppato dal nostro partner TotalEnergies. Vorrei augurare a tutti i concorrenti delle classi Hypercar, LMP2 e GTE un'ottima stagione e non vedo l'ora di vederli il 18 marzo alla 1000 Miglia di Sebring".

Frédéric Lequien, AD del WEC, ha aggiunto: "Quale modo migliore per celebrare il decimo anniversario del WEC se non con un numero record di auto sulla griglia. Non solo abbiamo gente forte in Hypercar e LMGTE Pro, ma vediamo anche numeri record in LMP2 e LMGTE Am, a testimonianza della continua crescita del nostro campionato. Il futuro del WEC è estremamente radioso e non vediamo l'ora che tutti siano a Sebring per l'inizio di quella che promette di essere un'altra stagione memorabile".

Mohammed Ben Sulayem, Presidente FIA, ha chiosato: "L'annuncio della entry list del FIA WEC è sempre un momento molto atteso. Il campionato continua a crescere e l'elenco degli iscritti 2022 conferma perfettamente questo fatto. I numeri sono migliori dell'anno scorso, con i top team e i piloti di classe mondiale rappresentati in tutte e quattro le classi, contribuendo alla qualità complessiva della griglia".

"Nel frattempo, la categoria Hypercar entra nel suo secondo anno, affermandosi come la classe di vertice del campionato e fornendo una piattaforma eccellente per i Costruttori. Si prospettano tempi eccitanti per il campionato, sia in questa stagione che negli anni a venire e questo è qualcosa di molto incoraggiante".

