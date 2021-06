WEC: 37 auto a Monza, si ritira la Ferrari CarGuy-Kessel

Il FIA World Endurance Championship ha pubblicato una nuova entry list per la 6h di Monza che si svolgerà fra un paio di settimane in Brianza.

Per l'evento del 16-18 luglio sono previste 37 vetture, delle quali 5 sono di Classe Hypercar, 12 LMP2, 4 LMGTE Pro e 16 LMGTE Am.

Già ufficializzato il terzetto di piloti che la Glickenhaus ha scelto per la sua 007 LMH #708 (Pipo Derani/Olivier Pla/Gustavo Menezes), un'altra novità è decisione della ARC Bratislava di affidare il terzo posto della sua Ligier JSP217-Gibson #44 a Matej Konopka, assieme al papà Miroslav Konopka ed Oliver Webb.

Problemi logistici dovuti alle restrizioni sui viaggi per via della pandemia di Coronavirus impediranno invece alla CarGuy Racing di schierare la Ferrari 488 che avrebbe dovuto gareggiare in LMGTE Am in collaborazione con la Kessel Racing nelle mani di Mikkel Jensen, David Fumanelli e Takeshi Kimura.

La AF Corse ha invece inserito Toni Vilander nell'equipaggio della Ferrari #61 della stessa categoria con Christoph Ulrich e Simon Mann.

FIA WEC - 6h di Monza: Entry List