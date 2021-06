WEC: 11 Ferrari all'assalto della 6h di Monza

Sono 38 le vetture iscritte per la 6h di Monza, appuntamento tricolore del FIA World Endurance Championship che si terrà nel fine settimana del 16-18 luglio.

La prima lista dei partecipanti vede un battaglione di ben 11 Ferrari pronte a cercare di conquistare il successo nella gara di casa del Cavallino Rampante.

Due di queste sono le 488 GTE Evo della AF Corse, che come sempre se la vedranno contro le Porsche in Classe LMGTE Pro.

Le altre appartengono tutte ai team di LMGTE Am, capitanati dalle conferme di Cetilar Racing, Iron Lynx e Iron Dames, e AF Corse. Quest'ultima compagine schiera anche una seconda macchina con il #61 per Christophe Ulrich/Simon Mann, in attesa di conoscere il nome del terzo pilota che completerà l'equipaggio.

Alle formazioni sopracitate si aggiungono quelle di Kessel Racing con la 488 #57 di Takeshi Kimura/Mikkel Jensen/David Fumanelli - che già aveva dato annuncio di partecipazione alla 8h di Portimão della prossima settimana - più Inception Racing (#71 Brendan Iribe/Ollie Millroy/Ben Barnicoat) e Rinaldi Racing (#388 Pierre Ehret/Christian Hook/Jeroen Bleekemolen), per un totale di 17 presenze nella categoria.

Fra le Hypercar ci dovrebbe essere l'esordio della seconda Glickenhaus con il #708, soprattutto in vista della 24h di Le Mans. La #709 correrà all'Algarve, mentre per la tappa italiana i piloti delle due 007 LMH non sono ancora stati decisi. Confermate ovviamente le presenze delle due Toyota e della Alpine A480 LMP1.

12 sono infine gli equipaggi per quanto riguarda la Classe LMP2, con la novità della Oreca 07-Gibson #82 di Risi Competizione per Felipe Nasr/Ryan Cullen/Oliver Jarvis.

FIA WEC - 6h di Monza: Entry List