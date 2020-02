Video: Verstappen si diverte sull'Aston Martin Valkyrie

L'olandese ed il compagno di squadra Alex Albon hanno provato questo nuovo prototipo, sviluppato in collaborazione con la Red Bull Advanced Technologies, che sarà la base della vettura con l'Aston Martin parteciperà al FIA WEC 2020/2021, che scatterà da Silverstone il prossimo settembre.

Dopo che un consorzio guidato dal proprietario della Racing Point, Lawrence Stroll, ha investito 182 milioni di sterline per acquistare il 16,7% dell'Aston Martin, è arrivata la conferma che dall'anno prossimo la squadra di Silverstone si chiamerà Aston Martin F1, ma anche che la Casa britannica quindi non rinnoverà la sua sponsorizzazione alla Red Bull.

Tuttavia, questo scenario non andrà ad influenzare la partnership tra Red Bull ed Aston Martin per quanto riguarda il progetto Valkyrie.

Non è chiaro però se questo consentirà a Verstappen, che non ha mai nascosto la sua attrazione per la 24 Ore di Le Mans, di correre con la Valkyrie in futuro.

Parlando dei suoi primi giri, Verstappen non ha nascosto un certo entusiasmo nei confronti di questa vetture che monta un propulsore V12 da 6,5 litri.

"Ero qui a Silverstone quando l'Aston Martin Valkyrie ha girato per la prima volta al Gran Premio di Gran Bretagna dell'anno scorso, ma ovviamente è sempre meglio essere al volante. Essere tra i primi ad aver guidato una vettura così pazzesca è stato davvero emozionante" ha detto.

"E' stato fantastico assaggiarla per la prima volta. Ovviamente è ancora in fase di sviluppo, ma si può già sentire che è un qualcosa di piuttosto diverso rispetto ad una vettura normale".

"Ha un carico aerodinamico incredibile e si può guidare in maniera super aggressiva. E' stato davvero divertente".

Albon ha aggiunto: "E' stato incredibilmente eccitante avere l'opportunità di guidare la Aston Martin Valkyrie e la prima cosa che mi ha colpito è stata il suo aspetto: sembra davvero una vettura da corsa".

"Max l'ha provata per primo, quindi l'impazienza stava aumentando, ma avere la possibilità di guidarla è stato davvero speciale".

"Ovviamente c'è ancora qualche sviluppo da fare, ma si comporta già molto bene, in particolare nel bilanciamento in curva. E' molto leggera".

"Certo, rispetto ad una Formula 1 manca tanto carico aerodinamico, ma devo dire che in curva reagisce in maniera più simile ad una F1 che ad una vettura stradale. E' davvero speciale".