Video | Lamborghini Huracan GT3 Evo 2 spiegata da Galante

WEC | Peugeot, novità Bahrain: "Avremo altri dati per l'inverno"

A Sakhir le 9X8 LMH si presentano davanti alla loro prima 8 Ore e su un tracciato inedito che le vedrà competere per la prima volta in notturna. Il team francese è desideroso di raccogliere il maggior numero di informazioni per preparare al meglio il 2023.