Toyota mostra le prime immagini della Hypercar per Le Mans

Il costruttore giapponese ha diffuso alcuni scatti della GR10 Hybrid, per il momento camuffata, in vista di venerdì, quando la vettura sarà mostrata per la prima volta con la livrea 2021.

GR sta per Gazoo Racing, il nuovo marchio sportivo della Toyota, mentre il sistema di numerazione a tre cifre delle vetture schierate a Le Mans, che risale alla TS010 degli anni '90, è stato mantenuto e resettato.

Le fotografie del primo test della vettura, avvenuto lo scorso ottobre al Paul Ricard, mostrano una vettura piuttosto simile alla TS050 Hybrid che ha vinto i titoli WEC 2018/2019 e 2019/2020, oltre a tre vittorie consecutive alla 24 Ore di Le Mans tra il 2018 ed il 2020.

Ma il direttore tecnico della Toyota Gazoo Racing Europe, Pascal Vasselon, ha sottolineato che in realtà sono state confermate solo poche componenti rispetto alla vettura precedente.

"A parte alcune cose generiche, come interruttori e sensori, non ci sono praticamente altre parti in comune tra le due vetture, perché la filosofia regolamentare è molto diversa", ha detto. "E' una vettura completamente nuova".

Vasselon ha spiegato che in termini di progettazione la differenza principale è l'architettura del sistema ibrido.

Il nuovo regolamento LMH consente un'unica unità di recupero di energia sull'asse anteriore, mentre la TS040 e la TS050 avevano dei sistemi gemelli.

"Abbiamo implementato un sistema con due sistemi di recupero dell'energia cinetica (KERS), uno sull'anteriore e uno sul posteriore [delle vetture precedenti], con un sistema di brake by wire anteriore e posteriore", ha detto Vasselon.

"Questo non è più permesso; l'opzione del sistema ibrido nel regolamento impone un solo KERS e un brake-by-wire, entrambi all'anteriore".

"Questo crea molte differenze e sfide: per esempio, non abbiamo più l'MGU posteriore, il che significa che ora abbiamo bisogno di un motorino di avviamento e il sistema frenante posteriore è ora completamente idraulico come su una tradizionale auto da corsa".

Toyota non ha ancora rivelato i dettagli tecnici del motore a combustione interna della GR010, che saranno annunciati durante la presentazione virtuale di venerdì.

Il regolamento definisce una potenza massima di 670 cavalli per una LMH, con il motore termico che funziona da solo o in combinazione con il sistema ibrido.

Vasselon ha detto che le prestazioni della GR010, che avrà un peso minimo di 1030 kg, saranno significativamente ridotte rispetto a quelle della vettura LMP1, il cui peso base era di 878 kg.

"C'è sicuramente un impatto sui tempi sul giro semplicemente perché l'obiettivo era quello di rendere le prestazioni più accessibili, e le prestazioni costano denaro", ha spiegato.

"Possiamo prevedere un aumento del tempo sul giro a Le Mans di circa 10 secondi, e dovrebbe essere di 4-5 secondi su un normale circuito WEC di cinque chilometri".

Il target per il tempo sul giro in gara a Le Mans per la classe Hypercar, che incorporerà vetture LMH e LMDh a partire dal 2022, è di 3'30" circa.

Toyota sta effettuando un terzo test con il GR010 sul circuito di Aragon, in Spagna, questa settimana, che è iniziato martedì e si concluderà giovedì.

Kamui Kobayashi e Kazuki Nakajima, che hanno entrambi saltato lo shakedown al Paul Ricard e poi il secondo test a Portimao a dicembre, sono i piloti impiegati questa settimana in Spagna. Anche questa volta la Toyota corre una sola vettura nel test.

Si prevede che la Toyota confermerà una line-up di piloti invariato per la stagione 2021 del WEC, quando venerdì rivelerà la sua nuova vettura in livrea completa.