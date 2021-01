Rovera nel WEC: quando la meritocrazia esiste

A volte la meritocrazia esiste e in questa è toccato ad Alessio Rovera.

Il pilota varesino nella stagione 2021 parteciperà al FIA World Endurance Championship.

Dopo aver conquistato il titolo italiano GT Endurance, Rovera lo scorso anno ha partecipato ad una gara della ELMS in quel di Portimao, a bordo della Ferrari 488 GTE di AF Corse con François Perrodo ed Emanuel Collard.

Per lui ci sarà l’esordio alla 24h di Le Mans e nel panorama internazionale andrà a correre al Fuji, a Sebring e tanto altro ancora.

Una stagione che si preannuncia ricca di impegni che non si fermeranno al solo Mondiale Endurance. I suoi compagni di avventura saranno il francese Perrodo - che ritroverà - e il danese Nicklas Nielsen. Un equipaggio di tutto rispetto che saprà farsi valere.

“Sono felice, emozionato e motivato perché tornerò a competere a livello internazionale in pianta stabile e questa volta non soltanto in Europa - ha dichiarato Rovera - Addirittura mi attendono il circus del Mondiale e la 24 Ore di Le Mans. E' una grande opportunità visto il prestigio del campionato e dei costruttori e team presenti, oltre che per il fatto di parteciparvi con il marchio del Cavallino Rampante e con una squadra e dei compagni già vincenti e di alto profilo".

"Sono sicuro che lavorare al loro fianco sarà un privilegio, oltre che un'esperienza formativa in un momento cruciale della mia carriera sportiva. Dovrò anche ambientarmi in fretta e imparare nuovi circuiti. Questo aggiunge sale alla sfida, quindi il primo obiettivo sarà dare il meglio di me per fornire un contributo di rilievo nella ricerca dei risultati”.