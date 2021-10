Rémi Taffin nuovo Direttore Tecnico di Oreca

Rémi Taffin è stato nominato nuovo Direttore Tecnico di Oreca, prendendo il posto di David Floury.

Il francese, che ha un passato in Formula 1 con la Renault, sarà attivo sia nel repato telaistico di Signes che in quello motoristico di Magny-Cours.

Si tratta di un'importantissima novità per il Costruttore francese, che oltre ad essere impegnatissimo nel mondo dell'Endurance coi suoi attuali prototipi, è uno dei quattro che fornirà i telai alle Case che sceglieranno le nuovissime LMDh.

"Sono impaziente di iniziare a lavorare con la Oreca, un punto di riferimento nel mondo del motorsport, in particolare nelle varie classi nelle corse endurance", ha detto Taffin.

"Di Oreca mi hanno convinto le sfide tecniche e organizzative necessarie per essere all'avanguardia, la cultura e la ricchezza dei progetti attuali e futuri. Vogliamo essere protagonisti nelle prossime fasi di sviluppo di questa azienda".

#82 RISI Competizione Oreca 07 - Gibson: Ryan Cullen, Oliver Jarvis, Felipe Nasr Photo by: Paolo Belletti

Il presidente, Hugues de Chaunac, ha aggiunto: "Sono estremamente felice che Rémi si unisca a Oreca per gestire l'intero ambito tecnico del gruppo. Le sue competenze tecniche, la padronanza delle nuove tecnologie, l'alto livello di esperienza e la filosofia del cliente serviranno all'azienda in un momento in cui sta vivendo una fase importante del suo sviluppo come uno dei leader mondiali nella costruzione di auto da corsa".

"Succederà a David Floury, uno dei protagonisti del nostro successo nelle gare di endurance che ha aiutato Oreca a raggiungere un numero significativo di successi sportivi, tecnici e commerciali".