Porsche valuta il ritorno nel WEC grazie al regolamento LMDh

E se Porsche tornasse nel World Endurance Championship? A oggi sembra una boutade, ma stando a quanto affermato dai vertici della sezione motorsport della Casa di Weissach questa ipotesi potrebbe diventare realtà nel corso dei prossimi mesi.

Porsche farà una valutazione legata al rientro nel WEC, scrutando a fondo il nuovo regolamento LMDh, che permetterà alle Case di utilizzare le stesse vetture ammesse sia nel FIA WEC che nell'IMSA SportsCar Championship.

"Il membro del nostro consiglio d'amministrazione Mr Michael Steiner (responsabile della sezione ricerca e sviluppo del motorsport) ci ha chiesto di fare uno studio e vedere cosa sarà possibile fare", ha dichiarato Pascal Zurlinden, boss della factory motorsport alla Porsche.

"Porsche è seriamente intenzionata a fare valutazioni per rientrare, ma non abbiamo ancora deciso nulla a tal riguardo. Vino a oggi le regole non erano ancora fuori, ma penso sia solo un ritardo di pochi giorni perché ACO e IMSA hanno dovuto lavorare da casa".

Ulteriori dettagli della piattaforma LMDh, basata sui principi delle LMP2 IMSA, erano attesi per il fine settimana di Sebring, dove avrebbero dovuto correre IMSA e WEC. La cancellazione della 1000 Miglia del WEC e il ritardo della 12 Ore di Sebring dell'IMSA a causa della pandemia da coronavirus ne ha dilatato i tempi d'uscita.

Zurlinden non ha voluto dare date legate alla possibile decisione del ritorno di Porsche o nel WEC, o nell'IMSA. Ciò che però ha fatto intendere di non aver alcuna preoccupazione legata al futuro di Porsche nel motorsport a causa dell'impatto economico che sta avendo l'epidemia di coronavirus.

"Il motorsport fa parte del DNA di Porsche e sempre lo sarà. Se guardiamo alla 24 Ore di Le Mans, ad esempio, dal 1951 Porsche è l'unico costruttore che ha sempre avuto auto in griglia come team ufficiale o con team clienti. Al momento non sono preoccupato".

