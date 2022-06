Porsche, primi clienti LMDh: JDC-Miller in IMSA e Jota nel WEC

Sono JDC-Miller MotorSports e Jota i primi team ad aver annunciato di voler correre l'anno prossimo con la nuova Porsche 963 LMDh.

In fase di presentazione del prototipo a Goodwood, la Casa tedesca aveva spiegato a Motorsport.com che, oltre alle già quattro vetture ufficiali, ci sarebbe stato un parco di macchine private pronte all'uso nel 2023.

La squadra statunitense non ha perso tempo e nella serata di sabato ha ufficializzato il passaggio al marchio Porsche per le sue prossime avventure nell'IMSA SportsCar Championship in Classe GTP, dopo diversi anni da affiliata a Cadillac.

"E' un giorno davvero speciale per Porsche Motorsport, in particolare per il ramo Nord America, poter annunciare che ci sarà una Porsche 963 in IMSA con il team JDC-Miller Motorsports,” ha detto Volker Holzmeyer, Presidente e AD di Porsche Motorsport North America.

"Il fatto che si tratti di un team affermato con curriculum come il loro è particolarmente gratificante. Sotto la guida di John Church e John Miller, JDC-Miller si è affermata tra le principali squadre di prototipi a livello internazionale e lo ha dimostrato fin dalle prime conversazioni sull'interesse del team a rappresentare Porsche come programma clienti".

"Anche se questa sarà la nostra prima esperienza di collaborazione con loro, curriculum, attenzione ai dettagli e il loro entusiasmo hanno già confermato che si tratterà di un rapporto di successo. Non vediamo l'ora che arrivi il 2023 quando, insieme, potremo nuovamente competere per la vittoria assoluta".

Porsche 963 Photo by: Gianluca Marchese

A seguire, anche la Jota ha svelato i suoi programmi che vedranno la compagine inglese fare il salto dalla categoria LMP2 alla Classe Hypercar con la 963 per il FIA World Endurance Championship.

L'accordo è giunto grazie al sostegno del nuovo sponsor Hertz, che fino al 2025 apparirà sui mezzi gestiti da Jota in collaborazione con Singer Group, anch'esso sponsor della scuderia britannica.

"Siamo entusiasti di sponsorizzare un nuovo team e di collaborare con Jota e Singer per partecipare a una delle serie di gare più emozionanti e prestigiose del mondo", ha dichiarato Stephen Scherr, AD di Hertz.

"Hertz intende trasformare il futuro della mobilità attraverso l'innovazione tecnologica ed esperienze digitali, e non vediamo l'ora di mostrare il nostro marchio a milioni di appassionati di corse automobilistiche nel FIA WEC il prossimo anno".

David Clark, co-proprietario di Jota, ha aggiunto: "Correre con Hertz e Singer è una pietra miliare per noi, negli ultimi anni abbiamo ottenuto successi a livello mondiale, in particolare a Le Mans. Con questo nuovo team, saremo in un'ottima posizione nel 2023, quando il campionato assumerà contorni importanti con le nuove auto".